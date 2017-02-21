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中国财经 | 2017年 2月 22日 星期三 07:02 BJT

今年中国继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策--政治局会议

路透北京2月21日 - 中国中共中央政治局周二召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。

新华社援引会议报导称，今年要坚持稳中求进的工作总基调，坚持以推进供给侧结构改革为主线，适度扩大总需求，加强引导预期，深化创新驱动，全面做好稳增长促改革，惠民生防风险等各项工作。

会议并称，要深化重要领域和关键环节改革，以创新引领实体经济提质增效升级，释放国内需求潜力，增强内生发展动力，深入推进“三去一降一补”。

会议还提到，要积极主动扩大对外开放，打造国际合作竞争新优势；同时推进农业供给侧改革，促进农业稳定发展和农民持续增收。

中国国家统计局此前公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；去年四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查预估中值6.7%，去年前三个季度均为6.7%。（完）

(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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