人行官员称8月M2增速回落但在合理区间 未来料维持平稳增长

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京9月12日 - 中国8月广义货币供应量(M2)同比增长12.8%，低于路透调查预估中值。路透周五获得的中国央行官员评论称，M2增幅保持在合理区间，未来货币供应量料仍保持平稳增长，全年将达到13%的预期目标。
“当月M2增速尽管有所回落，但仍在正常范围内。M2增速与宏观经济指标基本是相适应的，与GDP和CPI增速之和的相互关系处于正常水平。”该官员表示。
该官员并预计未来货币供应量仍会保持平稳增长，全年M2增速将达到13%的预期目标。
其还指出，今年前8个月，服务业中长期贷款的平均增速为15.3%，增速较去年全年的平均增速提高6.5个百分点。
“产能过剩行业中长期贷款增速回落，其中的钢铁和建材业负增长。”该官员说。
该官员并称，今年6-8月，各月外汇占款的新增额分别为-868亿元、-2亿元和23亿元人民币，近3个月来，外汇占款出现恢复性增长，会带动M2增速回升。
中国人民银行周五公布数据显示，8月新增人民币贷款7,025亿元，稍高于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末M2同比增长12.8%，为年内次低，路透调查中值为13.4%。（完）
(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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