专家观点：今年用货币政策调控经济的空间很大 可增加频率或力度

中国央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架 企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
中国国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪周三认为，今年迫切需要利用货币政策来调控经济，今年调控的空间很大，可以通过多次微调，也可以加大调控力度减少次数，但市场要有调控的预期。
陈东琪指出，全面降准有其必要性。现在对资金需求很大，在资金供求关系中需求很大但供给不足，单调利率是不够的，调了名义利率，实际利率还是会上去，因为经济学还是供求决定的，资金供不应求，就意味着资金短缺，资金短缺就一定会涨价。
所以，把存款利率由3%调到2.75%，贷款利率由6%调到5.6%，分别下降0.25和0.4个百分点，这个方向是对的。但是在存准率数量关系没有变的情况下调整资金价格，效应不是很明显，实际利率是提高的。
要实现对经济增长的有效带动刺激作用，从金融的角度来讲，就是应该考虑的是调量，调资金的供求关系，缩小供不应求的缺口，适当的增加货币供应量，调整市场预期，让M1比M2的比率比目前稍微提高一点。从金融资金的量价关系来讲，现在迫切需要调量，调数量关系，调供给面，调货币供应量。
他并认为，从企业成本来讲，现在融资成本还是蛮高的，特别是中小企业融资成本很高，总的背景是资金供给不足的情况下，需求旺盛，一些优质企业、大企业容易得到这部分紧缺的资金，力量比较弱势的一些企业不容易得到这部分资金，要得到必须以更高的成本获取。
从这个角度来讲，现在要给企业降低成本，首先是融资成本，融资成本来自两个方面，一个来自于制度性的障碍破除，一个来自于政策安排的条件。
最近注意到企业的效益，四季度的状况，令人不乐观。传统行业、资源依赖度比较高的地区，东北等等，还有中小企业。进行有针对性的，有选择性的调控是一个选项，但不是全部选项。还是要推进普适性的、全面性的，这样也有利于公平的竞争。所以从企业角度来看，实施全面降准是必要的。
他同时指出，去年一个很重要的拐点，就是资本的流出大于资本的流入。在此之前，特别是十一五、十二五，资本流入多，尤其从2005年开始，外汇占款很大，现在资本流入相对减少，外汇占款少，原来存款准备金率很高是由于要抵消一部分外汇占款的部分，现在这部分变小了，所以理论逻辑上、政策逻辑上有必要还原。
从这个角度来看，全面降准调整的必要性越来越大。尤其随着美元升值，经过测算，美元最近周期变化，最近两个周期，80年代中期美元指数最高125，是80年代初到80年代中期一个上行周期，然后下降，下降到美元指数78左右，之后到2000年到120，完成一个周期。
之后下降，到2012年下降，2012年开始美元指数上升，进入最近30年的第二个上升周期。我们认为这个上升周期今年会延续，就是美元升值，升值会延续到2016年，在这种情况下，中国的资本流出，单从这个角度来看会是相对大一些。所以外汇占款的空间会缩小。
第四，部分的存准率很高，央行的成本是会增加的，从它的资产负债表、提取资产的有效性来讲，有这个条件来实施全面降准。
第五，中国需要出口动力，要相对提高由货币竞争力带来的出口竞争力提高，通过全面降准调整人民币对其他货币的市场预期，可以适当让人民币多一点贬值的压力，这样可以促进出口。
从这个角度来讲，在美元上升周期当中，就是近30年第二个上升周期当中，中国的货币安排适当有一点贬值的政策推动有点好处，一个是满足出口降低提高出口竞争力，另外就是为第三轮美元贬值周期人民币不过度升值创造条件、做好准备。
陈东琪总结指出，今年迫切需要利用货币政策来调控经济。通过中央讲的“松紧适度”，在松字上、偏松上、中性偏松上适度做一些文章，以保证中国经济增长所要的血液。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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