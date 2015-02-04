专家观点：今年用货币政策调控经济的空间很大 可增加频率或力度

中国国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪周三认为，今年迫切需要利用货币政策来调控经济，今年调控的空间很大，可以通过多次微调，也可以加大调控力度减少次数，但市场要有调控的预期。

陈东琪指出，全面降准有其必要性。现在对资金需求很大，在资金供求关系中需求很大但供给不足，单调利率是不够的，调了名义利率，实际利率还是会上去，因为经济学还是供求决定的，资金供不应求，就意味着资金短缺，资金短缺就一定会涨价。

所以，把存款利率由3%调到2.75%，贷款利率由6%调到5.6%，分别下降0.25和0.4个百分点，这个方向是对的。但是在存准率数量关系没有变的情况下调整资金价格，效应不是很明显，实际利率是提高的。

要实现对经济增长的有效带动刺激作用，从金融的角度来讲，就是应该考虑的是调量，调资金的供求关系，缩小供不应求的缺口，适当的增加货币供应量，调整市场预期，让M1比M2的比率比目前稍微提高一点。从金融资金的量价关系来讲，现在迫切需要调量，调数量关系，调供给面，调货币供应量。

他并认为，从企业成本来讲，现在融资成本还是蛮高的，特别是中小企业融资成本很高，总的背景是资金供给不足的情况下，需求旺盛，一些优质企业、大企业容易得到这部分紧缺的资金，力量比较弱势的一些企业不容易得到这部分资金，要得到必须以更高的成本获取。

从这个角度来讲，现在要给企业降低成本，首先是融资成本，融资成本来自两个方面，一个来自于制度性的障碍破除，一个来自于政策安排的条件。

最近注意到企业的效益，四季度的状况，令人不乐观。传统行业、资源依赖度比较高的地区，东北等等，还有中小企业。进行有针对性的，有选择性的调控是一个选项，但不是全部选项。还是要推进普适性的、全面性的，这样也有利于公平的竞争。所以从企业角度来看，实施全面降准是必要的。

他同时指出，去年一个很重要的拐点，就是资本的流出大于资本的流入。在此之前，特别是十一五、十二五，资本流入多，尤其从2005年开始，外汇占款很大，现在资本流入相对减少，外汇占款少，原来存款准备金率很高是由于要抵消一部分外汇占款的部分，现在这部分变小了，所以理论逻辑上、政策逻辑上有必要还原。

从这个角度来看，全面降准调整的必要性越来越大。尤其随着美元升值，经过测算，美元最近周期变化，最近两个周期，80年代中期美元指数最高125，是80年代初到80年代中期一个上行周期，然后下降，下降到美元指数78左右，之后到2000年到120，完成一个周期。

之后下降，到2012年下降，2012年开始美元指数上升，进入最近30年的第二个上升周期。我们认为这个上升周期今年会延续，就是美元升值，升值会延续到2016年，在这种情况下，中国的资本流出，单从这个角度来看会是相对大一些。所以外汇占款的空间会缩小。

第四，部分的存准率很高，央行的成本是会增加的，从它的资产负债表、提取资产的有效性来讲，有这个条件来实施全面降准。

第五，中国需要出口动力，要相对提高由货币竞争力带来的出口竞争力提高，通过全面降准调整人民币对其他货币的市场预期，可以适当让人民币多一点贬值的压力，这样可以促进出口。

从这个角度来讲，在美元上升周期当中，就是近30年第二个上升周期当中，中国的货币安排适当有一点贬值的政策推动有点好处，一个是满足出口降低提高出口竞争力，另外就是为第三轮美元贬值周期人民币不过度升值创造条件、做好准备。

陈东琪总结指出，今年迫切需要利用货币政策来调控经济。通过中央讲的“松紧适度”，在松字上、偏松上、中性偏松上适度做一些文章，以保证中国经济增长所要的血液。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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