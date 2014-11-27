胡晓炼：稳健货币政策取向未变 降息非货币政策放松

路透北京11月27日 - 中国央行副行长胡晓炼周四表示，稳健的货币政策取向没有改变，不能将降息理解为货币政策放松，目前没有转变货币政策取向的需求。

她在2014财经年会上指出，目前货币政策需要面对的主要矛盾是，随着物价下降实际利率显得偏高。

她并称，中国经济增速7.4%是合理经济区间，对于经济持续健康成长充满信心。

中国央行上周宣布，自11月22日（周六）起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%。

央行在新闻稿中称，此次利率调整仍属于中性操作，并不代表货币政策取向发生变化。不需要对经济采取强刺激措施，稳健货币政策取向不会改变。

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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