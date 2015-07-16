分析：中国央行近三个月首现单周净回笼 但护航经济仍需宽松基调

作者 李宏薇

路透上海7月16日 - 本周公布的多项数据显示，中国经济企稳态势愈明，加之股市不再剧震，央行公开市场本周逆回购大幅减量，致使在近三个月后首次出现单周净回笼，规模为450亿元人民币。

业内人士认为，经济由稳转好及下半年财政政策发力，仍需要货币政策继续维持宽松基调。在此前提下，未来公开市场将继续灵活操作，以发挥常规工具的功能。

与此前两周公开市场周二和周四分别为500亿元和350亿元相比，本周逆回购规模减少逾半。周二和周四的操作量同为200亿元，期限七天，利率持平于2.5%。

中信建投证券宏观分析师王洋表示，逆回购减量未脱预期，“资金比较充裕，收一收很正常，需要的话以后可以再放。”

他强调说，不论是从稳经济增长，还是配合下半年政策加力，货币政策宽松基调短时间内都不会改变。

中国二季度国内生产总值(GDP)维持7%增速，6月工业和投资亦回暖，经济企稳态势明显。但具体来看，二季度工业和投资相对偏弱，经济内生动力不强，回升基础尚不牢固，稳增长还需要财政和货币“双驱动”。[nL4S0ZV03E]

对于宽松掌控节奏，东京三菱日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳认为，目前包括股市在内的各金融市场表现稳定，加之6月末刚“双降”，7月可能会迎来政策真空期。

央行自去年11月22日时隔逾两年后重启降息以来，今年又三度降息并两次全面降准及一次定向降准，最近一次为6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，并有针对性地对金融机构实施定向降准，为2008年12月末以来首次同时降息降准。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/reh25w

**逆回购下周有望继续小规模操作**

从银行间货币市场反应来看，公开市场近三个月后首现净回笼影响非常有限。这意味着仅从流动性角度来看，逆回购继续进行的必要性并不大。不过考虑到逆回购体现的是央行对金融市场的支持态度，预计下周仍难退出，仍有可能继续小规模进行。

李刘阳指出，目前流动性无忧，但逆回购的存在对“稳定市场信心很重要。”

他解释说，仅从逆回购的规模来说，央行操控的能力十分强劲，因此短期内保留这样一个工具，对继续观察包括股市和流动性在内的整体金融市场，有利而无大害。

6月中下旬起，沪综指.SSEC从5,000上方出现自由落体式下挫，市场出现恐慌情绪。除央行双降外，证监会、银监会以及上市公司等多方出手救援或自救，近日走势渐趋平稳。

当然，也有业内人士认为，不论是6月末的定向降准和降息，还是启动逆回购，央行的主要或直接目标并非股市，仅是延续宽松基调下的正常操作而已。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月25日央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前五个月分别提供PSL资金3,831亿元和2,628亿元，并分别于2014年9月、11月，2015年3月、5月经四次将PSL利率从4.50%下调至目前的3.10%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 200

（周四） 200

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 850

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净回笼 450 (完)

(审校 林高丽)

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