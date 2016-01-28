分析：中国央行公开市场操作频率大增 资金无虞降准龙头难开（更新版）

(新增央行临时增加春节前后公开市场操作场次及评论)

作者 吕雯瑾

路透上海1月28日 - 为保持流动性合理充裕，中国央行除本周继续加量逆回购操作外，并史无前例增加春节前后公开市场操作场次，自周五起至2月19日的工作日均正常开展公开市场操作。央行频频加码的流动性投放姿态，将产生立竿见影的安抚效果，资金面无虞下降准短期难现。

截至周四本周公开市场已净投放4,400亿元人民币，两周来通过MLF、SLO、逆回购及国库现金定存累计净投放资金已逾1.7万亿。不过业内人士认为，随着央行短期和结构性工具投放的增多，到期压力或使中期流动性存在更多不确定性；而美联储加息预期仍强，对人民币汇率走势及中国货币政策亦形成掣肘。

华南一银行交易员表示，明日起央行可能每天都有逆回购或SLO操作,“央行也是担心春节这个窗口期，公开市场要更加灵活一点；至于量多少，是不是每天有，就看各家银行的需求了，不一定会投这么多，但关键时候缺了就可以问央行要。”

中国央行周四公告称，将增加春节前后公开市场操作场次，从1月29日起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。同时，从1月29日起，将政府支持机构债券和商业银行债券纳入公开市场操作和短期流动性调节工具（SLO）质押品范围。

中国今年春节假期为2月7日至2月13日，2月6日和2月14日为调休工作日。

“下周回购利率上升空间不大了。其实本来就预期节前会比较平稳，但是消息一出，心里就更松啦，定心丸不嫌多，”上海一券商交易员称。

第一创业证券固定收益部研究员沈弼凡表示，进入本周以来，春节走款取代外汇占款下降、缴税缴准等，成为货币市场的主要压力因素。预计春节提现需求约在1-1.5万亿元左右，公开市场放量有效补充了银行间体系季节性的流动性缺口。

央行公开市场周四进行3,400亿元逆回购操作，含七天期800亿元和28天期2,600亿元，中标利率分别持平于2.25%和2.60%；而周二逆回购规模4,400亿元，则创近三年单日新高。上周公开市场则净投放4,650亿，创近三年新高，当周各种工具总计净投放超1.3万亿。

中信证券固定收益研究主管明明表示，随着央行公开市场操作和中期操作规模的不断加码，市场流动性总体趋于稳定，短端利率也逐步恢复常态。不过，虽然短期流动性无忧，但从更深层次的角度来说，流动性的变化才刚刚开始。

他认为，从量上来看，即在外部约束和供给侧改革的要求之下，今年中国央行的货币政策更偏中性，政策工具更注重短期化和结构化，导致的结果就是市场流动性更偏碎片化和周期性。短期工具如果不续做，则将表现为央行从市场抽回流动性，所以流动性将表现出周期性的特点，当货币政策工具集中到期时，市场流动性就将面临不确定性。

“1月这么多的28天逆回购和MLF(中期借贷便利)，大量到期的时候可能还是一个坎；不可能像去年那样，躺在央妈身上过日子了，”他说。

中国银行间市场周四主要回购利率多窄幅波动。央行公开市场逆回购供应依旧充足，保证资金面供需仍基本平衡，预计在央行持续保驾护航下，春节前资金面料平稳度过。

面对1月中旬起突然紧张的资金面，中国央行上周除在公开市场上放量逆回购外，SLO、MLF和SLF多种工具亦齐上阵，并再明确表示按需足额提供流动性支持，以稳定春节前不安的市场情绪。

央行行长助理张晓慧在近期一次内部讲话中提到，流动性太过宽松会对人民币汇率造成比较大的压力，形成负面冲击。降准是补充流动性的有效工具，但降准的政策信号过强，可以用其他工具来替代，补充流动性。

**降准短期难现**

最近几个月以来，降准预期迟迟未能兑现，而从央行近期讲话内容来看，避免加大人民币汇率贬值压力即为主因。美联储1月如期未加息，市场人士认为，春节前人民币贬值压力获得喘息，汇率或可走稳；但美3月加息预期仍在，长远来看继续制约汇率走势和央行降准工具使用空间。

“(美联储最新声明)符合预期，但美联储声明措辞没有预期的那么鸽派；3月份加息的概率仍然很高，除非接下来的非农数据非常差，”沈弼凡说。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，但仍保持对美国经济相对乐观的看法。据路透最新调查，华尔街大型银行预计美联储今年年底前会加息三次。这与1月初的预测相同，当时全球市场动荡只是初步开始。

沈弼凡认为，除了美联储加息预期，预计中国1月物价将在春节因素和寒潮推动下走高，通胀升高对货币政策宽松空间影响负面；此外，1月上半月银行信贷投放过快，下半月能否压缩亦有不确定性，过快的信用扩张和M2增速将对降准产生制约。

他并表示，央行春节假期结束后至2月19日都将每日正常开展公开市场操作，这也使春节后短期内降准的概率进一步下降。

明明则表示，春节后随着现金快速回归银行系统，流动性可能会非常宽松，降准没有太大意义。接下来第一次降准的时间窗口或在一季度末，需观察1、2月外汇占款变化情况，“把降准理解为补水吧，今年可能降准速度会慢于预期。”

他认为，央行还将继续推动利率走廊构建，加强中端政策利率对市场利率的影响，通过今年1月的多次MLF操作，央行已经勾勒出三个月到一年期的中期政策利率曲线。而在短期流动性方面，央行的管理目标更加明确，公开市场逆回购利率为整个资金利率的中枢，SLF(常备借贷便利)利率作为上限。

中国央行今年1月已进行共计8,625亿元MLF操作，期限含三个月、六个月和一年品种，最新利率依次为2.75%、3.00%和3.25%。

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复操作。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，2014年和2015年分别提供PSL资金3,831亿元和6,980.89亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至2.75%；去年10月央行并将PSL的对象在此前国开行基础上新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

（周五） 待定

逆回购 （周二） 4,400

（周四） 3,400

（周五） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 800

（周四） 1,100

SLO到期（周二） 1,500

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)