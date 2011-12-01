中国货币放松大幕拉开 12月信贷投放料大幅提升--瑞穗证券

路透香港12月1日电---瑞穗证券最新发布的指出，中国央行下调准备金率说明货币放松正式拉开大幕。预计12月，信贷额度会继续有大幅提升。明年上半年开始，下调频率可能会一月一次。

这份由亚太区首宏经济学家沈建光发布的报告认为，目前下调的用意十分明显。一是当前实体经济流动性已经过紧。三季度新增社会融资总量从二季度的3.6 万亿大幅下降至2万亿，季环比下降43%。10月新增贷款大幅提升至5,868亿元，显示央行货币政策正逐步从"过紧"转向"中性"，但预计即将公布的11月的信贷可能仍然偏紧。

二是海外经济运行的风险正在加大，恶化中国出口环境。受欧债危机对中国外部需求影响，今年10月中国出口增速从9月同比增长17.1%下滑至15.9%。10月刚刚结束的广交会上，来自美国和欧洲的订单分别减少24%和19%。

三是国内经济运行的风险加大，预计即将公布的PMI数据将再创新低，经济下滑幅度有可能超出决策层调控预期。可以看到，决策层已经在多种场合明确表示，保增长是当前压倒一切的任务。

四是10月外汇占款出现4年以来的首次减少，说明资本正在流出中国，为政策放松创造了空间。资本流出主要有以下几点原因：一是，海外经济环境恶化。从历史上来看，一旦全球经济与金融环境恶化，出於避险情绪的考虑，国际资金往往回流到美国。二是人民币单向升值的预期已经结束。例如早前离岸人民币便出现了贬值预期。三是中国打压资产泡沫，部分热钱流出。

另外，货币政策下调的时机也已经成熟。一是通胀拐点已经出现。10月CPI同比上涨5.5%，比9月回落0.6个百分点。预计11月通胀或将回落至4.6%，12月通胀回落至4%。

二是房价拐点已经出现。10月70个大中城市中，新房环比价格下降的城市有34个，持平的城市有20个。与9月份相比，10月份环比价格下降的城市增加了17 个。从二手房来看，价格下降的城市有38个，下降城市比9月增加了13个，首次过半；持平的城市有19个，房价拐点已经出现。

报告称准备金率下调说明货币放松正式拉开大幕。预计12月，信贷额度会继续有大幅提升。预计未来几月准备金率仍将继续下调，明年上半年，下调频率可能会一月一次。但利率方面，由於负利率持续时间已经较长，利率双轨制之下，实际贷款利率已经远远超出基准利率，此时下调利率的意义有限，且可能性不大。

报告指出货币政策由过紧转向中性，可以避免明年经济软着陆。预计2012年中国GDP增速或为8.7%，CPI或将达到4.5%。而12月的中央经济会议会将为明年宏观经济政策定调，在此之前，下调准备金率也许暗示明年的货币政策基调或将由过紧回归中性，表述依然为稳健的货币政策；财政政策将更为积极。（完）

--整理 毕晓雯; 审校 曾祥进

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