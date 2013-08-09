分析师看7月新增人民币贷款和M2数据

路透上海8月9日 - 中国人民银行周五公布数据显示，7月新增人民币贷款略高于预期，且当月末的广义货币供应量(M2)同比增速也较上月有所回升，与稍早公布的低位企稳的经济数据较为匹配。

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主要数据如下:

--中国7月新增人民币贷款6,999亿元人民币，路透调查中值为6,650亿元

--7月末M2同比增长14.5%，路透调查中值为14.1%

--7月末人民币贷款余额68.78万亿元，同比增长14.3%，路透调查中值为14.2%

--7月社会融资规模为8,088亿元，同比减少2,434亿元

以下为市场人士的评论:

--三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师 李刘阳：

这次金融数据的特点是社会融资缩量，但货币供应量增长率回升，票据和新增企业债券融资分别同比少增了2,001亿和2,025亿，新增信贷却多增了近1,600亿。

上半年票据等同业业务因为多是由银行和非银行金融机构之间进行，实际上是一种变相的贷款，创造了相当一部分的货币投放；这些变相的贷款一方面较难监管，另一方面也抬高了资金市场的利率。随着同业杠杆的降低，这部分的融资在下半年被压缩了。

在市场整顿过程中，稳增长开始依赖于普通信贷，如果把表外的融资更多的转回表内，那么之前针对信贷所设定的一系列监管方针才会更有效。融资需求是随着稳增长的压力加大只增不减，在适应更多表外融资的新监管体系建立好之前，只能先利用传统信贷满足融资需求。

从7月份的数据看，6月以后央行稳健偏松的基调还是起到作用了。工业产值增速超预期，通胀也相对温和。流动性应该会比上半年要好一些，表外融资下降了，央行的总量控制模型和工具也会更有效。货币政策现在更加短期化了，稳健的基调下，具体是偏紧还是偏松，还是可以根据具体情况相机抉择。

--浦发银行债券分析师 谈纯集：

M2确实有反弹，不过应该主要是翘尾因素，去年同期的数据比较低，导致在7月份即使存款和社会融资规模都环比减少的情况下，仍然高于上月。由此预期下半年货币政策仍会继续偏紧，继续宽松的可能性较低。

--民生银行金融市场市场部首席分析师 李志强：

感觉和今天的经济数据一样，是略微偏积极的，新增信贷还可以，但也不算高，季初第一个月一般来讲不会太高，6月“钱荒”之后，市场本来预计去杠杆可能会影响信贷投放，可能稍微有点影响，但幅度很小，本来7,000多亿应该是比较正常的，现在少的也不多。

社会融资规模仍在下降，社会融资包括信托等，更多的是短期的融资，信贷的期限稍微长一点，两者反应的面不太一样，企业融资的下降主要还是成本的问题，债市收益率明显的往上走，发债利率抬高，并不是企业的实际需求下降多少。

信贷在社会融资规模的占比回升，现在央行要加强流动性管理，对同业资产加强了监管，这也是必然的趋势，但随着未来监管的逐步到位，其他融资方式可能会有所恢复。

货币政策总体来看还是以保证经济平稳运行为一个主要的目标，未来应该还是维持资金面紧平衡的格局。7月下旬流动性趋紧央行重启逆回购，虽然力度不大，但能保证资金比较平稳，央行也要让市场意识到，不会容忍6月底时的局面再现。

--国开证券宏观经济分析师 杜征征：

7月份流动性比6月有所好转，存款减少规模比预期少一些，新增贷款增加量比市场预期高一些，M2也是比市场预期高一些。我们认为，影子银行总体能够控制下来的话，M2应该是可以实现年初目标的，当然这里面存在一个重复计算的问题。

决策层稳增长的思路下，经济增长放缓的趋势可能比之前有所缓解，从今天公布的工业增加值等数据看，传递出更多底部企稳的信号，有望减缓市场对未来经济前景的担忧的情绪。

未来央行货币执行操作思路，预期还是一个稳短锁长的思路，越长期资金越偏谨慎，而短期则更趋于维稳资金面，近期公开市场也重启了逆回购操作。我觉得为了稳经济增长，监管层可能加大微调力度，但总体操作风格在短期不会改变，所以短期降准降息可能性均不大。

--齐鲁证券宏观经济分析师 刘启元：

信贷数据增长基本符合市场预期，而社会融资规模虽然有所下降，主要是因为外币贷款同比减少所致，但是整体增量还比较符合经济发展的恢复力度。

目前来看宏观经济企稳迹象有所显现，初步预计下半年宏观经济稳增长将是主要基调，经济整体保“弱复苏”态势；虽然今年信贷投放受到一定限制，但随着未来利率市场化步伐加快，资产配置或将更加市场化，估计未来直接融资占比还将逐步走升。

在货币政策方面，虽然央行逆回购持续操作，但是引导意义较为明显，未来操作的数量和利率仍需要视货币市场的利率而定。此外，下半年经济发展需要关注房产税等对经济所造成的冲击性影响。

--交通银行金融研究中心研究员 鄂永健博士:

金融数据显出向好态势，和最新公布的经济数据也较为吻合，M2增速有所上升，新增信贷也不错，且新增信贷的结构分布也有好转，中长期贷款占比达到了35%，整体体现了实体经济企稳的迹象。社会融资规模同比是减少的，主要是因为监管层对信托等加强监管导致。

政策面看未来会维持稳定，央行可能会延续公开市场逆回购的操作，来进行流动性的总量控制和维持货币市场利率的稳定，逆回购接下来应该会成为常态，因为外汇占款增速下降的原因。

--广发银行高级交易员 颜岩：

7月社会融资规模8,088亿，增速明显下降。由于上半年社会融资累计规模同比增长达30%，所以下半年融资规模增速将是平稳回落的趋势，但经济运行中的资金供给是充足的。此次社会融资中，企业债券融资大幅压缩，与6、7两月银行间流动性极度收紧有关。预计未来会逐步恢复。

M2增速反弹，首先是因为7月存款下降较少，二是基数问题。未来回落到14%以下还需时间，并且回落至13%的难度较大。新增贷款中，中长期贷款占比还不错，固定投资拉动的长期资金需求比较稳定。

结合之前公布的宏观经济数据，可以看出目前稳健的货币政策发挥了作用，兼顾了稳定增长和调整结构的目的。未来通胀隐忧不可忽视，央行采取数量化宽松政策的可能性下降。

--浙商证券宏观分析师 郭磊：

信贷数据还比较正常，甚至比预期的还略高些。我们知道，7月是银行存款季节性流失的月份，包括6月季末存款回流的透支，以及国企分红、季度初缴税等等原因。所以7月的信贷，在很大程度上受到新增存款的限制；最终能有7,000亿左右还是不错的。只是我们目前没有看到中长期贷款的数据，不知道是否有和投资数据相匹配的小幅回升。正如预期，本月社会融资总量下来了，这也是政策调控的结果。目前的货币环境在中性偏谨慎的状态，而由于经济偏弱，实际货币需求并不强势，所以宏观流动性大体平衡。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

7月M1和M2增幅都较上月有所增加，考虑到6月中国受“钱荒”因素可能影响到当月的信贷投放，7月份货币投放应该是恢复到正常，这与稍早公布的工业增加值增幅超出预期，经济回暖的趋势相一致。

总体来看，7月份无论是金融数据，还是宏观面的数据整体都比较一致，都可以验证中国经济企稳回升明显，后续受稳增长政策的支持，经济有望继续缓慢回升。

**相关背景**

--中国央行二季度货币政策执行报告表示，将继续实施稳健的货币政策，增强调控的针对性、协调性，适时适度预调微调，把握好稳增长、调结构、促改革、防风险的平衡点，进一步优化金融资源配置，盘活存量，优化增量。

--本月初发布的2013年第八期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，九成半受访金融机构固定收益部门认为，中国央行8月将维持3%的一年期存款基准利率不变，这与上月展望时略有降低，但仍处于绝对高位。(完)

(发稿 中文新闻部; 审校 杨淑祯/林高丽)

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