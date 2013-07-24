中国货币市场平静的回购利率下暗流涌动

* 资金面再趋紧，但中短期回购利率升幅有限

* 央行不愿看到货币市场利率剧烈波动

* 维稳开盘价、严管高价交易，安抚市场预期

* 回购利率失真滋生线下交易

作者 边竞

路透上海7月24日 - 在中国央行连番安抚后，6月银行间市场“钱荒”的影响正逐渐散去，回购利率走势也已恢复平静。不过平静背后仍暗流涌动：尽管近期资金面再度趋紧，但回购利率却在“调控”下上涨乏力，价格失真开始令更多资金交易转向线下(即同业存放)。

业内人士指出，6月货币市场利率的剧烈波动，令央行承受了较大的压力。为防止过度的价格波动再度出现，其当前主要通过稳定开盘价以及警告高价成交机构的方式来安抚市场预期，从而抑制市场利率的过快上行。

不过伴随着利率“指导”，回购利率与资金面实际情况的背离也愈发严重，更多机构开始转向监管更为宽松的线下交易拆出资金，以获取更高收益，线上和线下的价差亦逐渐扩大，市场价格失真给央行政策带来更多挑战。

“央行可能是怕银行间（回购）利率涨上去后，传导到债券市场，传导到实体经济去，可能有这个担忧，短期利率飙上去之后，很多发债企业都不发了。”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮称。

上海一银行交易员指出，近期财税缴款以及大行分红，包括6月央行定向释放的流动性陆续到期，都是收紧资金面的因素，资金虽紧但大行或在央行授意下一直在稳定价格，导致回购利率并未同步反映资金变化，“现在这市场挺好玩的。”

中国银行间市场周三主要回购利率多维持涨势，资金面依旧偏紧，其中21天和一个月期等品种上行较多，不过1天至14天期的中短端品种升幅仍受限，因受稳定的开盘价牵引。

**维稳短期回购利率**

本周市场流动性呈现收紧之势，回购利率整体虽维持升势，但主要的隔夜和七天期品种在开盘价维稳的牵引下，涨幅明显受抑。

今日隔夜、七天和14天期质押式回购开盘价均与上日成交均价贴近，其中隔夜品种开盘价3.1929%与上日均价完全一致。

“明显被指导了，现在监管的很严格，所以回购利率不可能出现6月末的那种情况。”华东一银行交易员称。

此外，对于上周四隔夜品种偏高开盘价的严查，亦反映了央行希望市场利率平稳运行的明确态度。

两位消息人士周三透露，中国外汇交易中心在银行间本币交易系统上发布公告称，就上周四(18日)银行间一笔质押式隔夜回购利率非正常交易作出说明，并敦促交易机构加强内部控制和风险管理。

消息人士引述上述公告内容指出，河北市迁安市农联社与山西省襄汾县农联社于上周四上午9:07达成了一笔6,000万元人民币、期限为一天的质押式回购，回购利率为5.92%，大幅偏离当日正常市场价格，对市场造成不良影响。经查证，原因为交易双方将前一日一笔结算失败的交易的补息金额计入了交易价格。

不过近来21天期以上回购利率涨幅相对较大，对此前述上海的银行交易员表示，“主要维稳的还是短期的(回购利率)，长期的现在还没看到管的迹象。”

**线下交易滋生空间**

尽管央行维稳市场利率的意图坚定，但随着资金需求不断增多，被压抑的回购利率已出现明显失真迹象，这为线下交易滋生了空间。

上述华东的银行交易员指出，这样根本反映不出资金的实际情况。尽管还是很紧张，但利率没有什么变化，所以就要看线下同业存放市场，这个市场受到的管制比较少，价格比较能反正真实状况。而目前同业存放利率较回购利率高出很多，不少机构都选择在线下出钱。

她透露，一般同业存放市场上期限都不会太短，隔夜和七天的量不多，14天期以上的比较多。

“今天的14天（同业存放）是Shibor+300个（基）点，就是7%以上了。那肯定啊，要是我有钱，我也愿意在线下高价出啊，所以这样的话线上资金会更紧，”她表示，“所以说央行不能只管一边，央行可能也在考虑这个吧。”

北京时间15:09，14天期回购加权平均利率报4.1412%，上日为4.1307%。

刘东亮则认为，资金价格的失真虽然暂时带来了表面上的稳定，但是体现不出真实的资金需求，对经济也是不利的。

他谈到，“(维稳回购利率)只能稳定银行间市场以外的人，在这个市场里面的人事实怎么样都看得很清楚啊，可能还是要稳定社会上的情绪吧。”

“也许是央行用心良苦，我们还没有领会吧，”他补充到。(完)

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。