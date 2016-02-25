中国货币市场缴准令资金紧势难缓 公开市场零投放亦略令人失望

路透上海2月25日 - 中国银行间周四流动性偏紧格局再加剧；隔夜回购利率冲高回落，但仍录得逾10个基点涨幅。交易人士表示，因节后存款大量回流，今日存准调整，部分机构上缴资金量较大，同时月度缴税、公开市场亦未投放，多重因素叠加令资金拆借雪上加霜。

他们并认为，虽然月末临近资金面短期或暂难明显改观，但预计紧张势头可持续性并不强，仍需继续观察央行进一步动作。

银行间市场隔夜质押式回购加权平均利率CN1DRP=CFXS早盘初段一度报2.2988%，较上日加权利率1.9702%,大涨近33个基点(BP)，随后逐步小幅回落，最新加权报2.1029%。

“(资金)更紧了啊，只见有人借，都没人出，四大行基本就没有，国开也没昨天给力了，”华北一银行交易员表示，主要是缴准量应该比较大，而且央行今天公开市场正好对冲，竟然没有投放资金。

他并指出，节后公开市场到期量大，回笼了大量资金， 而且适逢现在缴税、转债申购等因素叠加发酵，结果流动性就成现在这样了。

央行公开市场今日将进行3,400亿元人民币的逆回购操作，期限七天,利率持平于2.25%，完全对冲今日到期量。据路透统计，本周共有9,600亿元逆回购到期（包括上周六和周日的到期部分），央票则最早在今年7月才陆续开始有到期。其中今日逆回购到期3,400亿元。

白云机场(600004.SS)最新公告称，将于2月26日（周五）发行35亿元可转债。华创债券固定收益报告预计，本次可转债申购预计网下冻结资金3,000-4,000亿元。

中国央行上周五表示，对2015年度金融机构实施定向降准的情况进行了考核，满足定向降准标准银行可以继续享受优惠准备金率，结果有上有下，但与新增贷款增速或宏观审慎评估无关。此次准备金率动态调整将于2016年2月25日实施。

华南一银行交易员表示，转债申购资金多冻结在银行体系内部，对资金面影响并没想象中那么大，而月度缴税相对而言大行上缴量较大；预计度过缴准这一时点，流动性状况应该会有改观，而且央行也会即时出手相助，目前流动整体预期仍稳中谨慎。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.1029 1.9702 +13.27

七天CN7DRP=CFXS 2.2805 2.3378 -5.73

14天CN14DRP=CFXS 2.5506 2.5156 +3.50

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 5.5600 1.2800 +428.00

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.1200 2.5300 +59.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.6300 2.2600 +37.00

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.1000 1.9700 +13.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.3000 2.4100 -11.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 2.7500 2.5300 +22.00

Shibor

其中:隔夜SHICNYOND= 2.0040 1.9560 +4.80

七天SHICNYSWD= 2.3210 2.2950 +2.60

三个月SHICNY3MD= 2.8990 2.9010 -0.20

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