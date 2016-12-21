分析：中国货币市场遭遇资金短缺与信任缺失两面夹击 年关难过

撰稿 沈一鸣/Vidya Ranganathan

路透上海/新加坡12月21日 - 中国货币市场准备迎接步入2017年的艰难过渡期，年底向来是流动性不足的时候，现在不巧又赶上了资本大量外流，而债券违约事件也来添乱，此类事件导致市场不时出现现金短缺，并推升交易对手风险。

有关国海证券(000750.SZ)被伪造印章进行债券交易的报导，可谓在最不恰当的时机出现，因为它在本就承受巨大压力的市场中播撒了不信任和怀疑的情绪。正在接受证监会调查的国海证券周三表示，已与伪造国海证券印章并私签债券交易协议事件的相关机构召开协调会议，公司决定认可与相关各方的债券交易协议。

“市场非常缺资金，机构开始什么都卖，货币基金、短债、长债、信用债、国债...”专注于债券的元康投资总经理顾伟勇称。“我认为现在是全球流动性的拐点。也是债券由牛转熊的拐点。”

人民币兑美元已跌至2008年全球金融危机以来的最低；在流动性缺乏的市场环境下，10年期国债收益率飙升，中国国债期货则大跌。

此前在资金环境宽松的鼓舞下，中国10年期国债连续三年大涨，收益率在11月初更是触及2.75%的14年低位。目前该收益率已升至3.4%，而顾伟勇预期明年可能达到4%。

面对资本汹涌流出，当局似乎决心严控资金，延长限制放贷规模的时间并提高运作成本。

在1月底农历新年假期之前，交易员和基金经理预计都不会太轻松，因为这段时间往往资金需求较高。

上海理石投资管理有限公司总裁周理表示，国海事件的影响主要是对市场信用的打击，如果处理不好，债市可能会有新的一波下跌。

一些基金管理机构甚至认为，债市跌势可能会像中国股市去年6-8月时那么凶猛，当时也给其他新兴市场造成了压力。

前海开源基金管理公司联席董事长王宏远表示，全社会理应迅速进入危机处理模式，打破常规，把其重要性提高到去年救市级别的政治高度，打赢这场必须赢的货币战争和金融战争。

**交易对手风险**

上周国海证券消息传出后，债券期货重挫，银行停止贷款给非银行机构。据财经杂志财新报导，中国央行已指示银行恢复借贷活动。

“市场里有很多潜规则，但有些人去破坏了，现在好多人就觉得市场挺危险的，”一家中资银行驻上海的交易员称。

2014年，当局一开始是允许太阳能设备生产商--超日太阳能的债券利息支付违约，之后又对当地投资者进行救助。但这一次，交易员们并不确定当局是否会对国海证券的投资者伸出援手。

这是因为今年的政策措施旨在降低银行业及企业领域的杠杆，尤其是通过表外产品实现。

周理担心，除非国海证券事件能得到妥当处理，否则违约将可能“引发恐慌及机构间信任瓦解。”

有鉴于持续的资本外流状况，市场对于中国央行现金管理的预期更为一致。11月外汇储备已从2015年底的3.33万亿(兆)美元降至3.05万亿美元。

中国央行今年已通过公开市场操作向货币市场净投放15,372亿元人民币(2,210亿美元)资金，较2015年100亿元人民币的净投放总额翻了好几番。

交易员预计，到2017年初，当局打击对货币投机押注的决心只会进一步加强。届时个人投资者5万美元年度购汇额度会自动重置。

而这也正好是特朗普(Donald Trump)就任美国总统之际。特朗普曾宣誓会将中国列为汇率操纵国。

**流动性趋紧**

与此同时，各种压力与日俱增。银行在12月15日前后缴纳了法定存款准备金，而且还需预留资金以满足春节期间的需求。政府按照其福利项目的季度支付，可能满足部分融资需求，但并非全部。之前几年，政府按照其福利项目的季度支付大约是1万亿元人民币。

“央行不会放任不管的，但也不会像以前那样让市场的钱泛滥。还是要去杠杆的，”这位上海的交易员称。

交易员还猜测，这次的注资将主要通过短期贷款的方式提供给银行，而非以逆回购等成本更低的公开市场操作来进行。

德意志银行亚洲宏观策略主管Sameer Goel称，来自鹰派美联储的不利影响将再添挑战。他指出，决策官员可能“要么允许人民币继续贬值，要么就只能继续消耗外储，或者收紧资本管制”。

“他们可能选择多措并举。但重要的是，这些选项似乎都不会对流动性或离岸及更多是在岸的人民币汇率带来支持。”(完)