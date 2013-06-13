中国货币市场利率飙升 央行拉“警报”同时要防蝴蝶效应

* 货币市场利率节前狂飙，但央行并未出手救援

* 央行拉空袭警报，传递敦促银行业去杠杆的决心

* 需提防个别机构的流动性危机引发“蝴蝶效应”

* 商业银行6月面对艰难的流动性管理局面

记者 毕晓雯

路透香港6月13日 - 中国货币市场利率节前飙升令市场恐慌，由此产生的负面情绪也弥漫在整个端午节假期。市场人士在交流中除质疑央行不作为之外，也引发了对银行业盈利模式，以及央行在货币政策管理中应充当角色的反思。

他们的普遍担忧在于，央行为避免市场“大而不倒”的预期而采取的“模糊”政策管理意图，会不会让个别机构的流动性危机成为那只引发风暴的“蝴蝶”，从而导致整个金融市场的系统性风险？而一旦流动性危机爆发，央行又该如何行动？

不过，尽管对央行的抱怨尤存，但市场仍可初步达成共识，在中国经济下行周期明确，且央行收缩流动性意图明显的状况下，银行业特别是股份制银行中流行的以短期同业资金匹配较长期限资产的盈利模式，将开始一段去杠杆之旅。

而央行在此次的货币政策预期管理上，即不说救、也不说不救的“模糊”境界，显示其正努力规避市场方面“大而不倒”的道德风险预期外，也传递出敦促银行业去杠杆的决心。

可见，6月仍将是资金面颇不乐观的一个月。

“上周货币市场利率飙升，央行没有出手救援，看起来是做压力测试。”民生证券研究院副院长管清友博士称。

而一位银行交易前线的人士也称，“更象是央行拉了一次空袭警报。”鉴于此次市场风波牵扯数家股份制商业银行和央行，多数受访人士都不愿署名。

这位银行的交易人士还表示，央行绝对看得到底牌，所以没用动SLO(公开市场短期流动性调节工具)或逆回购。而最终货币市场利率回落，也说明流动市场总量没有问题，只是个别银行个案而已。

中国端午节休假期间，亚洲金融市场出现剧烈动荡。泰国、印度尼西亚和菲律宾股票市场均暴跌，11日，泰国股市暴跌4.97%，创2011年10月以来最大跌幅，菲律宾股市暴跌4.64%，创2011年9月以来最大跌幅。印尼股市暴跌3.9%。

次日凌晨，对卢布贬值倍感不安的印尼央行，则意外宣布将隔夜存款利率上调25个基点。

所有一切，都让市场人士惊恐，是否又一轮新的金融危机正悄然临近？

**祸起**

据业内人士介绍，此次风波因一家股份制银行分行约80亿元的同业资金违约引起，同时牵扯其他两家股份制银行。但由于银行从业人员将此消息在网络上迅速传博，以及媒体的放大作用，让这件普通事件迅速扩大成为整个银行间市场的风波。

端午节前的银行间货币市场一片狼籍，隔夜回购利率连续两天盘中触及15%,6月8日当天的加权平均利率一度达到9.81%，至少创11年来的高位；当天的拆借加权平均利率也达到9.69%,至少创13年高点。

由于资金紧张，不少机构账面出现赤字，央行大额支付系统也连续数日延长关闭时间，以避免大面积违约。

微博上交易员群中广为流行以下填词：你发央票我发狂，闹钱荒，债满仓。隔夜难求，抛券最心伤。烧香哭求逆回购，几时有？问周郎。 一念头寸就发慌，天苍苍，野茫茫。黑白照片，怕要挂上墙。垂死病中惊坐起，西北望，跪央行。

“当天的资金市场就跟突然冻着一样，借不到了...，我们最后还是靠手里的国债，弄到了点钱。”一位股份制商业银行的交易人士称。

但回头细看，此次市场资金短缺完全有迹可寻。央行在4月发布的“一季度货币政策执行报告”中就明确提出，要注意“预先防范通胀风险，前瞻性引导、稳定好通胀预期”。央行也开始合理适度调控银行间流动性，4月初以来隔夜回购加权利率则从低点逐渐抬高，5月初，已暂停近一年半的央票重启发行。

在此期间，则爆发了自基金黑幕以来最严重的金融市场风暴--债市扫黑，各监管部门纷纷出台措施，加以对债市风险进行清查及规范，机构的去杠杆化已成一种显象。

此时，中国外贸连续数月异常出口数据则让相当规模的套利交易进入人们的视野，外管局5月下文，不仅收紧了金融机构的外汇综合头寸下限，也开始了一场严格清查虚假贸易的行动。

此举直接导致跨境资金流入的减少，外汇占款增速放缓。已公布的外贸数据大幅缩水则给予证实。中国5月出口同比仅增长1%,进口同比下降0.3%，远低于市场预期。

而对6月初银行间市场将集中出现的叠加紧张因素，包括存款准备金清算补缴、企业上缴税金等，央行并未因此放水，而是继续以央票发行＋正回购的回笼操作，向市场释放了明确的信号。

欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/fyc58t)

“商业银行早就在这么干了，央行也心知肚明。但忽踩急刹车，把乘客撞的满头是包。”一位银行业的资深人士则表示。

**模糊管理与蝴蝶效应**

对于货币市场利的飚升，市场对央行的不作为发起了激烈的正反两方辩论。反方认为这次事件是央行操作的一次失误；正方则认为央行不救是意图让市场吃一堑长一智，管理好自己的流动性。

反方最具代表性的辩手，是在微信圈中流传的一份资深业内专业人士题为“关于小型流动性事件(危机)”的思考。该着名基金从业人士在文中提到，由于此次错误操作，令市场对央行调控银行间流动性的能力和水平产生怀疑，这一信任度的降低将产生一系列后果。

“将导致市场对流动性变化更加敏感，流动性需求可能会经常意外上升或下降，将令预测更加不准，因此银行间流动性波动将加大。”他认为。

包括有过国际资本市场操作的专业人士也表示，央行公开市场操作的职责一是要保持市场平稳运行；二是有效传导政策意思。“按这两条标准，央行是不是失职？”

“什么乱搞同业业务的调控，都不应是央行公开市场操作的职责。” 上述国际市场中的专业人士则称。

但也有不少业内人士则充当了央行坚定的守护者，他们认为经济下行周期中，企业到银行的去杠杆已成必然，且央行已通过不同管道发出了紧缩的信号，商业银行要做的就是逐渐减少标杆操作。

“但有的银行却不顾政策面的改变和央行频频发出的警告，仍逆市加杠杆，这自然让央行不爽。”他称，“不听话的孩子一定要被惩罚。”

路透资深债券分析师曹巍浩也指出，节前市场的情绪起了很大的作用，会出现“你说他有钱，让我找他借，但他不借给我”的情况，尤其是在线下违约事件暴露后，市场的情绪坏掉了，自保情绪浓重，进一步加剧了紧张。

对于上述描述，某资深业内人士也给出了评语，“这就是所谓的资流性的摩擦成本。由于近些年的同业业务越做越大，每天在市场中滚动的流量高达数千亿元，稍有缝隙接不好，就会导致混乱。”

而一位接近央行的政策层人士则表示，为规避市场对“大而不倒”的预期，央行在掌握底牌的情况下不可能轻易出手，不希望市场误以为央行总会出手，从而引发市场的道德风险。“摸糊”管理在全球央行都是一样的。

至于提到会不会爆发“蝴蝶效应”，该人士只回应到，“央行有的是办法.”

**去杠杆**

如此深刻的痛苦记忆，会敦促银行做出去杠杆的实质举动吗？

“去杠杆是必然的。”一位股份制银行高管就指出，按年初国务院到央行的口气，今年基本确定的社会融资总量也就在18万亿,但截止到5月底，已经都9.11万亿了，再不管，岂不要到20万亿了？

2012年，全社会融资总规模为15.76万亿元，比上年多增了2.93万亿；但最新公布的数据显示，截止5月底的全社会融资规模已达9.11万亿，同比多增3.12万亿。

参看M2及新增信贷图表，请点选(link.reuters.com/mud78t)

“无论是实体，还是银行业，对于这个体量根本就hold不住的。必须尽快修正因杠杆扩大而导致的期限错配、货币错配的局面。”他称，“所有错配都是危机的起源。”

在基本面基本确定的情况下，6月流动性面临的难题就更为凸显。月底将有逾7万亿银行理财面临资金池监管后的兑付缺口，而难看的外贸数据让资金流入也颇不乐观，这都提醒商业银行，特别是靠同业短期资金匹配长期资产的银行，6月将面对最难的流动性管理局面。

端午节后首个交易日，央行暂停公开市场操作一次，在几乎近一个小时无人报价之后，回购利率市场按节前的加权报出了第一笔价格，但随后则小幅上涨。其中质押式回购一天期利率高达6.79%,七天期则高达6.31%。（完）

(审校 屈桂娟)

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