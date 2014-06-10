中国当前结构性货币政策不应成为货币政策的新常态--申万

路透北京6月10日 - 中国大型券商申银万国发布报告指出，中国央行上日宣布定向降准，这种结构性货币政策不应成为货币政策新常态；并认为货币政策新常态应是市场化调控、价格调控，以及更注重内外政策协调。

而从解燃眉之急这一角度看，申万表示，在结构性货币政策难以奏效的情况下，应该果断下调利率来解决企业融资成本偏高问题。

报告指出，从理论上看，财政政策调结构，货币政策调总量，证明是最有效的；从实践上看，由于资金的同质性和逐利性，靠货币政策来调结构要么事与愿违，要么事倍功半，往往效果不好。

“结构性或者定向性的货币政策只能是权宜之计，绝对不可能，也不应该成为中国货币政策的新常态。”报告称。

报告认为，对于货币政策的新常态是什么可能还需要摸索，但在改革推进的大背景下，针对当前货币政策广泛存在的行政干预，数量调控，货币政策被汇率政策绑架等弊端，可以猜测出货币政策新常态的三个关键词：市场化调控，价格调控，更注重内外政策协调。

继4月下调农商行和农村合作银行存款准备金率后，央行上日宣布加大定向降准力度，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行，以及财务公司等下调存准率0.5个百分点。不到两个月时间定向降准两次。

申万报告分析，此次定向降准覆盖大约2/3的城商行、80%的非县域农商行和90%的非县域农合行。再加上上次县域金融机构的降准，基本上涉及到绝大多数上缴存款准备金的金融机构。

与部分机构观点不同，申万认为，从更能够说明政策力度的投放资金的规模看，定向降准与全面降准有很大的差距，定向降准仍然是定向，绝对不是全面。粗略估计这次降准释放的资金规模为600-700亿元人民币，加上上次县域金融机构降准释放的600-1,000亿，一共释放资金1,200-1,700亿。

假如是全面降准，以目前存款余额108万亿，如果普遍降0.5，则释放5,400亿左右。两次定向比一次降准释放的资金仍然要少3,700-4,200亿。

**降息效果更佳**

定向降准相较于央行今年实用的另一政策工具再贷款，申万表示后者效果更好。因为定向降准在资金的使用上并没有明确规定，这就难免会有资金漏损到其他领域，影响效果。

报告预计，再贷款除了在铁路建设、棚户区改造之外，会在更多需要调结构的领域使用。

而对于应该是降准还是降息，申万报告指出，由于现在金融和实体的矛盾突出体现在社会融资成本居高不下，金融市场收益率的下降难以迅速以及有效的传导到贷款领域，因此从解燃眉之急这个角度看，直接降低用户端的降息效果最好。

报告援引数据称，从上次降息到现在，经济名义增长率又下了一个台阶，一季度加权平均贷款利率高达7.37%和GDP名义增长率7.87%已经非常接近，也需要下调利率。

“我们认为在结构性货币政策难以奏效的情况下，应该果断下调利率来解决企业尤其是不能够通过直接融资来摊薄融资成本的企业的融资成本偏高问题。”申万表示。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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