明年中国货币政策料逐步放松--中信证券

中国外储破“3”心理冲击大于实际影响 续下降空间有限--中金
路透上海2月8日 - 中国大型投行--中金公司周二发布研报称，中国外汇储备跌破3万亿美元会带来一定的心理冲击，但不会改变中国外储充足的基本形势，心理冲击大于实际影响，预计中国外储进一步下降的空间有限。
路透北京12月12日电---中国最大券商--中信证券(600030.SS)周一发布报告称,中国中央政治局对於2012年政策目标的新表述意味着明年经济增长将成为最重要的目标,通胀已不是主要矛盾.货币政策料将逐步放松,年中房地产调控政策或将调整.
报告并指出,若从2012年全年的情况看,如果房地产投资和房价快速下降,那麽政策还将调整,预计2012年年中房地产政策将可能放松.
"会议强调2012年是实施'十二五'(2011-2015年)规划承上启下的重要一年,要以'经济社会发展的优异成绩迎接胜利召开',这表明在党的十八大之前仍需要保持平稳的经济增长,"报告称.
报告并指出,2012年的政策导向不变,但操作将明显变化,可能通过调结构来促进经济增长.积极的财政政策意味着2012年财政支出更多,结构性减税范围将推广
此外,报告称,虽然会议强调了"要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归",但也指出"促进房地产市场健康发展",这表明政策短期内还是以控制房价为主.
中共中央政治局上周五召开会议,分析研究明年经济工作.会议称2012年中国将实施积极的财政政策和稳健的货币政策,增强调控的针对性、灵活性、前瞻性;继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者关系;坚持房地产调控政策不动摇.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 杨淑祯
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