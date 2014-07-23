继续保持稳健的货币政策和信贷合理增长--国务院

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京7月23日 - 中国国务院常务会议周三称，将继续保持稳健的货币政策，保持信贷总量合理增长，支持实体经济。
会议指出，要着力调整结构，优化信贷投向，加大支农（业）支小（微企业）再贷款，再贴现力度；努力减轻小微企业财务负担；提高金融服务小微企业，三农、节能环保等重点领域及重大民生工程的能力。
同时，要抑制金融机构筹资成本的不合理上升，遏制变相高息揽储，维护良好的金融秩序；缩短企业融资链条，清理不必要的环节，整治层层加价行为。（完）
(发稿 沈燕/李文科; 审校 曾祥进)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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