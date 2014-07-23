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中国财经 | 2014年 7月 23日 星期三 19:01 BJT

继续保持稳健的货币政策和信贷合理增长--国务院

路透北京7月23日 - 中国国务院常务会议周三称，将继续保持稳健的货币政策，保持信贷总量合理增长，支持实体经济。

会议指出，要着力调整结构，优化信贷投向，加大支农（业）支小（微企业）再贷款，再贴现力度；努力减轻小微企业财务负担；提高金融服务小微企业，三农、节能环保等重点领域及重大民生工程的能力。

同时，要抑制金融机构筹资成本的不合理上升，遏制变相高息揽储，维护良好的金融秩序；缩短企业融资链条，清理不必要的环节，整治层层加价行为。（完）

(发稿 沈燕/李文科; 审校 曾祥进)

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