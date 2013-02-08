中国通胀温和可控经济回暖预期增强 货币政策料续稳定

2月8日--- - * 1月CPI涨幅受高基数影响略回落,食品价格升势明显

* 今年上半年通胀应无忧,全年或升破3%

* PPI环比转升显示经济复苏偏积极

* 短期内政策预计仍持稳

撰写/宿泱韫

路透北京2月8日 - 中国1月消费者物价一如预期,受季节因素影响回调涨幅,然市场仍普遍认为今年将延续温和上升的趋势,在经历平缓的上半年后,下半年或需对通胀风险提高警惕.

而PPI环比的转升则犹如经济复苏的新芽,与稍早公布的贸易数据一齐印证中国经济处于缓慢回暖之中,短期而言,增长愈加确定而通胀仍相对可控,政策也将相应保持稳定.

"1-2月CPI走势预计不会大幅超出预期,经济刚一起来,通胀就跟着上来不太可能,所以4-5月前物价保持稳定的可能性都比较大."安信证券高级宏观分析师尤宏业表示,"现在来看,通胀不见得会很快变成一个问题,而是越往后越危险."

分析人士指出,由于1、2月正值春节假期,受季节性因素影响较大,预计2月CPI将有较高回升,可能由于去年基数低而达到3%左右,但综合两月通胀仍将维持在合理水平.

中国国家统计局周五公布的数据显示,1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%,符合路透调查的预估中值,其中食品价格同比上涨2.9%,是推动CPI上涨的主要因素.国家统计局城市司高级统计师余秋梅称,在1月1.0%的CPI环比涨幅中,食品价格上涨的影响超过90%.

另一方面,1月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比则延续此前跌幅缩窄的趋势,同比下降1.6%,亦与路透调查中值一致,环比则从上月的下跌转为上涨0.2%.

"PPI环比上升出现在1月这种传统淡季,显示出经济的恢复力量还是偏积极的."尤宏业对此点评道.

而周五稍早公布的贸易数据已增强了市场对经济回暖的信心.剔除中国春节假期因素的扰动,1月进出口开局表现优于多数分析师们的预期.

受乐观经济数据激励,沪综指.SSEC以红盘结束龙年交易,数据向好坚定投资者持股过年信心.

欲浏览中国1月CPI及PPI图表,请点选(link.reuters.com/xez75t)

**通胀进入上行周期**

去年全年中国通胀维持在目标之内的较低水平,年底略有翘尾,目前市场已就通胀进入新一轮上行周期几乎达成共识,但对于今年通胀风险的程度轻重略有差异.

中国人民银行发布的2012年四季度货币政策报告表达了其对未来国内通胀压力的警惕.报告称,当前物价对需求扩张仍比较敏感,需要特别关注预期变化可能对未来物价产生的影响,物价形势相对稳定,但不确定因素也在增加.

交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟将目前形容为处于物价上行阶段的初期,但不会有失控的风险.他对全年CPI涨幅的预估为3-3.5%.

"总体判断,预计经济的恢复程度可能比较缓慢,从而物价上涨应该在上半年不会成为大的问题.我们预计2月份价格应该是上半年的高点,应该也是价格改革一个好的窗口."华创证券研究所副所长华中炜表示.

FORECAST PTE驻新加坡经济学家CONNIE TSE则提醒称,后期还是要多关注国内复苏带来的需求侧物价上行压力.

央行此前报告称,物价短期可能受到供给冲击等影响,中长期看则主要取决于总需求、产出缺口和经济的结构性变化.随着劳动年龄人口增长逐步趋缓,那些劳动相对密集且可贸易难度较大的农产品、服务业价格可能会经历一个趋势性上升的过程.而全球超宽松的货币环境还会持续较长时间,主要经济体量化宽松政策不断加力,潜在的输入性通胀压力也需关注.

**生产领域持续回暖**

在通胀短期持于相对低位之时,经济复苏进程仍在不断推进中.无论是官方和汇丰的采购经理人指数(PMI)、贸易数据,以及刚刚公布的PPI,均证实了这点.

"1月PPI环比上涨,也显示了中国经济于去年四季度企稳,企业预期转为乐观,去库存化结束.预计今年的PPI同比将处于企稳上升态势."交通银行的唐建伟表示.

日信证券宏观分析师陈乐天也认为,1月份PPI内部分项的环比变化中,从下游生活资料到上游生产资料,都出现小幅上涨.这既反映了节日消费中下游流通环节库存回补的带动,也表明上游原材料库存去化可能趋缓,以及投资需求的拉动作用.

在一系列"稳增长"政策支持下,中国经济去年四季度开始触底回升,并将这一回暖之势延续至新年,路透最新调查结果显示,大多数分析师预计2013年中国经济成长率将返回至8%以上(8.1),全年呈现"两头低、中间高"的特点;而伴随着经济复苏,通胀也将继续温和上升,但仍在可控范围内(3.2%).

"就目前来看,经济增长越来越确定,通胀还在低位,货币政策以保持稳定为主,不宜紧也不宜过松.今年政策以落实改革调结构为重点."申银万国首席宏观分析师李慧勇表示.

这也代表了不少分析师的观点,通胀与经济同步温和回升,而目前的通胀形势还不足以动用货币政策工具,而且中国房地产市场持续回暖,一线和部分二线城市更是出现量价齐升,也让决策者有所忌惮.

央行在最新报告中指出,国内经济企稳的基础还不够稳固;将继续实施稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性,增强前瞻性、针对性和灵活性.要合理运用公开市场操作、存款准备金率、再贷款、再贴现及其他创新流动性管理工具组合,调节好银行体系流动性.

为遏制经济下行,中国央行去年曾在不到一个月时间内下调存准和调降基准利率,令市场大感意外.但之后除了7月初再度降息外,央行再无动作,只是频频动用逆回购来调节市场流动性.今年以来,央行进一步加强货币政策灵活性.启用公开市场短期流动性调节工具(SLO).

"需观察通胀的走势,但目前还不构成调整的压力."国泰君安宏观分析师汪进表示,"在政策上,应该维持融资总量的稳定,调控还是集中于货币市场,短期逆回购是调控的主要方面.降准的概率不高."(完)