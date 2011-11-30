即时观点：中国货币政策拐点显现

路透北京11月30日电---中国人民银行周三宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.

而此前为控制通胀,中国央行去年以来已连续12次上调存款准备金率至21.5%的历史高位,并自去年10月起连续五次加息.

路透稍早所做最新调查结果显示,中国央行可能最早於今年12月下调存款类金融机构人民币存款准备金率.在2010年1月12日央行开始上调存款准备金率步伐近两年之後,中国紧缩的货币政策基调可能首次出现明确放松信号.

以下为市场人士的评论:

--国泰君安固定收益部研究主管 周文渊:

本次降准幅度在预期内,时间早于预期,原因是:第一11月份的外汇占款数据可能会非常糟糕;第二是明天会公布的官方PMI指标可能会跌破50%这个荣枯点;第三信贷数据也可能非常差,主要是银行的放贷能力受到资金紧张的限制.

这个政策出来应该是进一步确认微调这个说法了,本次调完之後,年内再次下调的可能性较小.再次下调的时间点我觉得可能在明年1月份春节前後.目前CPI(涨幅)仍高於(一年期)基准(存款)利率,而明年全年CPI我们预计在3%左右,和基准利率相差也不大,利率下调的空间还是比较小的,所以出现降息的概率比较低.

对债市应该是个利好,因为它会降低资金价格.最近债市处於一个震荡期,原因是年底资金价格处於较高位置,短期收益率相当是有个底部了,这次下调可能会把这个底部继续拉低,带动整个收益率曲线继续向下突破.

而且这次调整对债市是个超乎预期的利好,机构普遍预测准备金下调没有这麽早.但是这次政策出来之後,会不会使得股市方向逆转?目前股市处於估值底部,同时股市历来对政策敏感,而股市大规模的反弹会不会使得机构资金从债券资产转移到股票资产,这一点对债市又是比较大的利空.

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:

下调存款准备金率符合预期,主要是为了对冲外汇占款下降导致的货币被动紧缩的影响.

下调准备金率时间早于预期,猜测可能是两个方面原因:一是11月份外汇占款继续大幅度下降;二是部分银行流动性吃紧.

准备金率下调预示着总量调控的开始,下次下调时间仍然取决於这两个方面,考虑到外汇占款很有可能继续下降、银行流动性紧张格局还需要对冲,准备金率不久之後仍将下调.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

下调存准对资本市场和实体经济都是一个比较好的消息.本次下调符合预期.我想跟明天要公布的PMI数据有一定关系,明天数据显示,实体经济需要货币政策环境有所调整,而且货币政策也需要有一定的前瞻性.明年一到二季度,欧美在经过了消费季节後,中国的出口可能将面临非常严峻的挑战,中国整体的宏观经济也面临更大的不确定性.

而中国经济正在进行的结构性调整不能回头,必须走下去.为了宏观经济能够比较稳健的发展,制造业迫切需要一个稍许宽松的货币环境.

所以国内和国外的情况都要求缩短本轮紧缩政策的周期,我们认为这一轮紧缩的货币政策已经阶段性完成,即将出现拐点.

年内第二次下调存准的可能性不大,最快也要等到一个月到一个半月以後.如果外部环境持续恶化,明年下半年存准调整的步伐可能会加快.

--太平洋证券银行业分析师 郑志辉:

主要是在外围经济放缓和欧债危机背景下,担心已经出现放缓指标的国内经济会进一步恶化.方式上并没有采取预期的差别化调整,而是采取整体调整来提高货币乘数,标志着货币政策转向拐点出现.

--光大银行资金部首席分析师 盛宏清:

比市场预期提前了,普遍认为会在春节前後下调.降低是对商行的利好,增加了信贷投放空间和市场流动性.会对实体经济有所支持,预期春节(前後)及明年上半年央行还将会下调存准率1个百分点.

--中国国际经济交流中心研究员 张永军:

下调存准意料之中,为货币政策松动迹象.个人认为可视作政策反转.在保持稳健的基调下,由偏紧转向宽松.预计未来存款准备金率还可能下调,利率下调的可能性不大,因为物价还在高位.

也说明了实体经济及货币指标下滑势头明显,经济下滑的有点快.

--山西证券宏观经济分析师 杜亮:

资金面的紧张可能已经对经济增长形成了制约,我们认为这就是货币政策"预调微调"进入到一个实质性的阶段.可以把这次下调定义为一次转折,存款准备金率继续上调的空间或没有了,但是我认为出现大幅下调的可能性也不大,预计在明年年中达到20%这样的水平,但是我们不认为会降息.

存准下调肯定对股市有正面提振作用,不过考虑市场之前已有预期,所以我们认为提振会比较有限,但明天早盘有望高开.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

调整时间上超出预期,本来预计是在中央经济工作会议之後.央行选择这一时点,主要是鉴於上月外汇占款变动,以及热钱流出并突然加速的态势.

同时,通胀重心下移已无悬念,在一定程度上防止外需走弱和楼市调整所引发的经济过快下滑成为了政策关注点.

--平安证券首席宏观经济分析师 孙方红:

应该是缓解一下短期资金紧张状况,但宏观政策具体要怎麽调整还需要等中央经济工作会议决定.目前看来整个需求状况都比较差,包括四季度出口,明天公布的PMI可能都会比较难看.

--华融证券分析师 肖波:

央行现在下调存准正是时机.从国际环境看,欧债危机以及美国和伊朗局势紧张,都可能对中国经济构成冲击.在外部环境不利的情况,更多应依靠刺激国内需求,下调存准说明央行意图转向国内.

不管下调幅度如何,此次下调都意味着货币政策松动的转向,市场对资金面的担忧将有所减弱,这是市场期待已久的特大利好,会有积极响应.

**相关背景**

--中国国务院常务会议此前重申,要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,同时明确指出要坚定不移地搞好房地产调控.

--央行三季度货币政策报告称,国内经济潜在的增长水平将逐步趋缓,将把握好政策的力度和节奏,适时适度进行预调微调.并称通胀预期短期内难以轻易改变,物价调控不能松懈;将保持物价总水平基本稳定,加强系统性风险防范,并合理利用利率等价格调控手段,管理通胀预期;继续实施差别准备金动态调整措施.

--中国三季度GDP(国内生产总值)同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小.7月CPI涨幅曾创37个月峰值的6.5%.

--中国人民银行数据显示,10月新增人民币贷款5,868亿元,冲至四个月新高;10月末广义货币供应量(M2)及狭义货币供应量M1同比分别增长12.9%和8.4%,增速均续创年内新低.

--欧美景气不确定性令中国10月出口降至八月新低,监管层透过政策刺激内需大幅拉抬进口增长,以备战欧美市场衰退带来经济放慢的风险.而随着未来顺差规模下降仍有空间,中国长期以来的外贸失衡问题也有望改善,料助进一步纾缓人民币升值压力.(完)