中国实际宽松的货币政策取向不变--国泰君安

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
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路透北京2月20日电---中国央行今年来首次下调存款准备金率,国泰君安证券发布研究报告指出,这一举措表明央行实际宽松的货币政策取向不变,而近期经济、通胀同比增速的明显回落是最重要背景.
"考虑到本轮货币宽松始於去年9月,我们认为信贷宽松在今年一季度後将持续出现,银行信贷投放能力将继续改善,我们所提出的货币宽松到信贷宽松的过程将逐步展开,"报告称,预计全年新增信贷不少於8万亿元人民币.
中国人民银行周六宣布,将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.前次下调则在去年12月5日.
报告表示,社会融资总量骤降是央行存准率下调的原因之一.在准备金率下调以後,料2月新增信贷有望完成7,200亿元,且未来信贷同比多增将能持续,存准率还有2次以上下调空间.
1月社会融资规模为9,559亿元,同比少增8,001亿.其中银行承兑汇票及贷款下滑幅度最大,前者受准备金率补缴拖累,後者受存贷比考核制约,而存准率的下调对两者都有促进作用.
报告亦称,外汇热钱的持续流出也促进本次存准率的下调.去年四季度外汇占款连续三个月流出,今年1月外汇占款虽有望由负转正,但扣除顺差以及FDI(外商直接投资)之後的热钱或仍在流出,因而央行仍有必要降低准备金率来增加货币乘数,以保证货币增速的基本稳定.
"而公开市场到期不足是存准下调的又一原因.上周货币利率飙升,而本周仅有20亿央票到期,央行提供流动性已是必然选择.但是下调存准率而非增加逆回购则超出市场预期."报告认为.
国泰君安亦表示,10年期国债收益率从去年9月始持续下降,代表货币宽松出现.而此次央行再次降准表明央行实际宽松的货币政策取向不变,未来市场的流动性趋势向好.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 张喜良
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