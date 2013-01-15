今年前三季中国货币政策将持稳 四季度或适度收缩--德银

路透北京1月15日 - 德意志银行大中华区首席经济学家马骏近日再度表示对中国经济的乐观预期,并预计今年前三季度货币政策将保持稳健,四季度或2014年初,若通胀回升伴随经济过热预兆,中国可能会考虑适度收缩货币政策.

他在德意志银行的投资论坛上预计,中国国内生产总值(GDP)同比增速2013年上半年将升至8%,下半年进一步提高至8.5%,并可能在2014年上半年的某个时点达到9.0%左右,形成下一个峰值.这与其去年10月的预测基本一致.

马骏指出,企业的产能利用率和利润率在经过一段时间的去产能之后开始回升并拉动企业投资,政府将增加基础设施投资,以及2013年下半年欧美经济复苏应拉动中国出口增长反弹,都有利于推动今年中国经济加速增长.

不过,预测面临一些下行风险,包括美国如果无法在2月底前对债务上限达成协议,政府将被迫大幅削减开支;中东地区冲突可能导致石油价格上升;中日就钓鱼岛问题的冲突升级.而中国政府财政支出增长2013年可能超预期,将成为预测的上行风险.

此外,他认为最有可能在2013年取得实质性进展的改革,包括资源价格改革、利率市场化、资本项目开放、营改增扩围、增加财政对卫生和社保的支出等.改革将提升天然气、电力、供水等行业的投资回报率，拉动服务业的增长,促进资本市场的发展,但银行业的净利差将继续下降.

中国人民银行近日召开工作会议明确,今年将继续实施稳健的货币政策,保持货币信贷总量和社会融资规模平稳适度增长,并落实好差别化住房信贷政策.

德银并预计,MSCI中国指数.MICN00000PHK在今年余下时间内约有15%左右的上升潜力.该指数2012年全年上涨约18.9%.

六大行业投资主体值得关注:水泥、建筑、船运等周期性行业可能随着增长复苏而有较优表现;资源价格改革将提升电力、天然气、水和成品油行业的盈利空间或盈利的稳定性;营改增、增加社会支出、城镇化等因素将支持包括医疗在内的服务业的增长潜力.

此外,德意志银行的模型显示,整体工业产能利用率在今年三季度可能恢复正常,但消化过剩产能的速度在行业间差别很大,在这方面,水泥表现将优于钢铁和煤炭.

银行业表现则可能相对落后于指数,因其不良贷款比例可能将继续上行两到三个季度;而2013年反腐败的力度可能明显加大,短期内或对澳门VIP博彩业、名表、消费卡等业务会有冲击,不过反腐败的成功最终将有利于经济增长.(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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