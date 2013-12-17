博客：中国明年货币政策执行将如在“刀锋上舞蹈”

作者 谢衡

明年中国央行货币政策的具体执行可能又如在“刀锋上舞蹈”--应对经济下行压力，就不能太紧；而要严控地方政府债务规模，更不能轻言放松。

刚刚闭幕的中央经济工作会议明确，明年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。保持货币信贷及社会融资规模合理增长，改善和优化融资结构和信贷结构，提高直接融资比重，推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，增强金融运行效率和服务实体经济能力。

“我认为明年的货币政策是中性不可能偏紧，偏紧了怎么应对经济下行的压力啊？！但具体在执行中应该还是会不断变的，高层也强调了，明年经济运行存在很多不确定的因素。”兴业银行首席经济学家鲁政委说。

会议表示，明年世界经济仍将延续缓慢复苏态势，但也存在不稳定不确定因素，新的增长动力源尚不明朗，大国货币政策、贸易投资格局、大宗商品价格的变化方向都存在不确定性。

联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为(学+反文旁)认为，明年的货币政策应仍为中性，M2增长目标比今年低是大概率事件，“可能降至12%。但即使降到12%，明年的货币增量绝对值也能达到14万亿元人民币，这个量也是够用的。”

今年的中央经济工作会议在货币政策方面的表述与去年最大的不同，就在于今年首次将“社会融资规模的合理增长”也一并列入明年的工作要求。

中国政府年初制定的今年广义货币供应量(M2)增长目标是13%左右，但是截止11月末，M2同比增速仍居于14%以上高位，达14.2%。分析师普遍认为，照目前趋势，13%的目标较难实现。而新增贷款在社会融资规模中的占比亦大幅下降，目前占比仅为50%左右。

鲁政委则认为，明年可能不定M2的具体目标，“定了如果实现不了有什么用啊？！可能直接定一个社会融资总量的目标。”

高盛此前发布的研究报告亦认为，社会融资总量同比增幅可能成为2014年的关注重点，预计目标增速为15%，预期今年实际值为17.8%；贷款比重将进一步下降。

“中国央行强调逆周期的宏观审慎，是希望尽量避免资产价格和债务的负反馈关系，就应该要控制好整体的社会信贷规模的扩张。这个信贷不仅是银行的信贷，而是一个广义信贷的概念，那显然其中很重要的一点是货币政策要保持稳定。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩说。

**控债务去杠杆**

明年货币政策无法对经济增长施以更重要的作用，一个非常关键的掣肘就是，中国必须严控地方政府债务的进一步增加，必须坚决地推进去杠杆。

会议明确，明年将着力防控债务风险。要把控制和化解地方政府性债务风险作为经济工作的重要任务。加强源头规范，把地方政府性债务分门别类纳入全口径预算管理，严格政府举债程序。

“这时候再放货币，就是前功尽弃。你想控制的政府债务，一旦宽货币，它能不借钱吗？不可能的。放货币更是助长了政府债务扩张。所以我觉得宽货币实在不是一个很好的政策、对策。”谢亚轩说。

央行此前公布的三季度货币政策执行报告称，在近几年较大幅度加杠杆后，经济可能将在较长时期内经历一个降杠杆和去产能的过程，并指出地方政府性债务等问题比较突出。

“今年的地方政府债务审计的结果迟迟没有公布，这可能意味着地方政府债务的压力较大，实际值可能超过市场预期。明年对这一块应该会加强监管。”杨为(学+反文旁)说。

国家审计署2011年曾发布审计结果称，截至2010年底，全国地方政府的相关债务达10.7万亿元；此后在今年6月又公布，截至2012年底抽查的36个地方政府本级政府性债务余额超过3.8万亿元，较2010年底的3.4万亿增长近13%，而且其中16个地区债务率超过100%。

“宽货币的假定前提，是市场主体是完全硬约束的，但从根本来说不是这样的，地方政府不是硬约束的。”谢亚轩说。

高盛/高华中国策略师孙贤兵此前亦表示，预计明年整体宏观经济的流动性会偏紧一些，这是国家主动调控的结果。但中国政府将温和而缓慢地推进去杠杆化，而不会采取休克式疗法。杠杆风险的高危领域仍集中在地方政府融资平台、产能过剩行业，以及监管缺失的影子银行部分。