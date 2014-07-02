中国下半年财政政策将更加积极 货币政策会更灵活--中行

路透北京7月2日 - 今年以来，在外需不振、产能过剩和房地产市场调整等因素的影响下，中国经济下行压力增大。中国银行国际金融研究所认为，下半年财政政策或将更加积极，财政赤字率将有所提高；货币政策方面会进一步提高政策的灵活性和针对性，并可能扩大定向降准的范围和力度。

该所在三季度展望报告中并称，尽管今年以来投资、消费、出口“三驾马车”同步减速，但预计下半年将企稳回升；不过房地产市场将继续调整，惟“硬着陆”可能性不大。

“展望下半年，随着‘稳增长’政策效果的进一步显现、外部需求的好转以及经济发展内生动力的逐渐增强，未来经济将‘稳’字当头，出口将稳中有快，投资将缓中趋稳，消费将总体平稳。”

中行预计三季度国内生产总值（GDP）增长7.6%左右，居民消费价格指数（CPI）上涨2.3%左右；全年GDP增长7.5%左右，CPI涨幅在2.5%以内。

中行报告称，虽然房地产投资增速的进一步下滑可能拖累整体投资增长，但基础设施投资将成为下半年稳定投资的“压舱石”，从而在一定程度上抵消房地产投资的下滑。

另外，近期国务院出台的稳外贸措施，人民币贬值以及外部需求的改善，对增加出口起了重要的推动作用。同时由于城乡居民收入较快增长，再加上央行定向降准对汽车等消费热点的支持力度，下半年消费亦有望保持稳定增长。

**宏观政策”稳中趋松“**

尽管近期经济有所好转，但下行压力依然存在，尤其是房地产市场调整、地方债务和产能过剩对宏观经济金融稳定构成了一定的风险。

中行称，基于稳增长的需要，未来宏观政策总体上将“稳中趋松”，从而托住经济保持在合理区间，不让其滑出下限尤其是底线，为经济平稳过渡到“新常态”和结构调整赢得时间和提供条件。

未来可加大财政支出力度，并考虑适当提高赤字率，但不会突破3%的国际警戒线；同时加快财政支出进度，尤其是增大在中西部铁路建设、棚户区改造、科技创新、节能环保和城市基础设施等领域的支持；推进结构性减税政策，进一步扩大“营改增”范围，并扩大地方政府债券自发自还试点范围。

货币政策则重在集中解决“贷款难贷款贵”问题，扩大定向降准范围和力度，增大资产证券化规模，进一步发挥商业银行对实体经济的支持作用。

楼市方面，中行认为，下半年，受政策调控延续、居民观望情绪增加、三四线城市库存攀升、房地产商资金压力加大等因素影响，预计全国房地产市场调整还将继续，但大幅调整的可能性较小，而且不太可能引发金融风险。

“目前房价调整的金融风险不大，中国首套房首付30%...那么要观察房地产价格下跌会不会引发金融风险，那就看价格会不会下跌30%，我们认为不排除个别楼盘个别地区出现这种情况，但不会大面积出现。”中国银行国际金融研究所首席经济学家曹远征说。

中国指数研究院公布的6月百城新建住宅均价环比下跌0.50%，连续第二个月下跌，且跌幅扩大，而易居一手房价格288指数环比亦连续三个月下跌。

楼市的持续疲软致使近几个月来各地方政府蠢蠢欲动，截止目前，全国至少已有近20个城市对房地产政策进行了微调或松绑。其中内蒙古呼和浩特则明确提出取消商品房销售方案备案的制度，成为第一个明文取消限购的城市。 （完）

(发稿 侯向明； 审校)

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