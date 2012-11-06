中国货币政策短期维持宽松 明年可能转向“中性”--花旗

路透北京11月6日电---中国央行上周五公布三季度货币政策报告.花旗集团对此解读後认为,短期而言中国货币政策可能继续保持宽松以"稳增长",但明年可能转而采取中性货币政策立场.

花旗集团中国高级经济学家丁爽在最新研究报告中指出,未来中国央行将更多关注物价稳定,而在一篮子货币政策工具中,相对於调整存款准备金率,央行更乐于使用公开市场操作.

"一旦经济下行风险得到遏制,中国央行可能会给予物价稳定更多关注,"花旗预计,未来央行的物价稳定目标将"更宽泛",资产价格通胀可能会被纳入政策视野.

丁爽指出,央行报告暗示当局认为目前货币环境"相对宽松",但稳增长仍然排在政府工作的首位,"意味着央行将避免进一步放松货币政策,(在短期内)会维持当前的宽松立场."

花旗认为,在货币政策中间目标中,除了M2和新增信贷,社会融资规模总量将被密切监控.但由於其并不在央行控制之中,因此央行有必要从数量型工具向价格工具转变,"更依赖利率来管理社会融资总量".

中国央行上周五在货币政策报告中指出,下一阶段要把握好经济增长、物价稳定和风险防范三者的平衡,重在保持货币环境的稳定,为市场经济自身的调整和稳定机制发挥作用创造条件.并将保持合理的市场流动性,引导货币信贷及社会融资规模平稳合理增长.

不过另一家投资银行--野村则认为,央行三季度报告中称要"加强预调微调",和二季度报告中"适时适度进行预调微调"相比措辞有变化,意味着第四季中国货币政策立场可能进一步放松.

"通胀问题不会限制四季度中国货币政策的放松,"野村称.但该投行也指出,虽然短期来看通胀风险不足虑,但央行对一旦需求反弹後的通胀风险仍保持警惕."倘若明年通胀回升(我们认为这有可能),央行可能需要快速转向中性或偏紧政策立场."

中国央行今年稍早两度降息、并两度降准後再无任何动作.三季度经济同比增速虽然为连续第七个季度放缓,但季度环比增速已经在加快,且9月工业、投资、外贸数据超出预期,10月PMI数据也继续向好,表明经济探底企稳态势确立.(完)

--发稿 乔艳红;审校 杨淑祯

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