继续实施稳健的货币政策 引导市场利率平稳运行--人行报告

路透北京8月2日 - 中国央行周五表示，将继续实施稳健的货币政策，增强调控的针对性、协调性，适时适度预调微调，把握好稳增长、调结构、促改革、防风险的平衡点。

中国央行网站周五刊发2013年二季度货币政策执行报告称，综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，健全宏观审慎政策框架，引导货币信贷及社会融资规模平稳适度增长。

“合理运用公开市场操作、存款准备金率、再贷款、再贴现及短期流动性调节工具、常备借贷便利等工具组合，管理和调节好银行体系流动性，加强与市场和公众沟通，稳定预期，引导市场利率平稳运行。”央行称。

报告并称，对下一阶段的物价形势仍不可盲目乐观，要继续引导稳定好通胀预期。

中国央行报告称，继续完善市场化利率形成机制，建立健全金融机构自主定价机制；增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；要加强对理财、票据和同业业务发展潜在风险的监测与防范。

报告还表示，要落实好差别住房信贷政策，坚决抑制投机投资性购房需求。（完）

(发稿 张胜男; 审校 曾祥进)

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