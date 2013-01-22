今年中国货币政策呈“中性” 年初或会降准但利率持稳--交行

路透上海1月22日 - 中国交通银行(601328.SS)金融研究中心周二发布其年度展望报告,预计今年中国货币政策将是真正意义的"中性",即不会进一步放松同时也不会明显收紧.考虑到年初信贷需求较大,公开市场到期投放不大及物价涨幅尚不明显,预计年初可能会下调存款准备金率1-2次,每次0.5个百分点,之后保持稳定.

报告认为,基于国内贷款利率已开始下行,企业发债利率不高和出于管理通胀预期的需要,未来国内基准利率下调必要性已大为降低,而大幅加息亦不利经济复苏,预计今年利率政策保持基本稳定的可能性较大,但不排除在上半年物价涨幅不高时小幅降息一次可能,或进一步扩大贷款利率下浮幅度.

报告预期,今年央行将会继续灵活开展公开市场操作,通过逆回购来投放流动性仍将是常态,同时存贷比监管有望得到改进以促进银行平稳放贷.

交行(3328.HK)报告预计,今年国内贷款需求将平稳增长,因新一届政府上任将催生新的投资计划与实施,投资增速回升将带动相关信贷需求明显增长,居民消费及房地产市场的稳中有升亦会带动信贷需求,预计今年国内新增人民币贷款在9-9.5万亿元人民币,至今年末M2和M1分别同比增长12.5%-13.5%和10-12%.

去年中国金融机构新增人民币贷款8.2万亿元,M2和M1的增速分别为13.8%和6.5%.

在消费需求方面,交行报告认为,政策刺激和收入分配制度改革或将稳定中国消费增速.国内资本市场在今年出现阶段性上涨行情,股市财富效应对消费的拉动将由负转正,预计今年房地产与汽车两大市场将继续回暖,从而带动相关消费平稳增长.

由于今年房地产市场供给速度有所放缓,而较宽松的信贷环境和市场成交持续升温将刺激购房者入市意愿,房价面临上行压力.特别是房价上涨一致预期的形成将房价的互动和反馈效果,容易引发房价的进一步上涨.不过在持续调控背景下,房价总体难出现较大反弹,交行预计今年全年房价涨幅在4%左右.

以下是交行金融研究中心对今年中国主要宏观经济指数的预测:

指标 2012年 2013年

GDP增速 7.8% 8.5%

CPI 2.6% 3-3.5%

PPI -1.7% 0-1%

城镇固定资产投资 20.6% 23%

社会消费品零售总额 14.3% 16%

贸易顺差(亿美元) 2,311 2,235

新增贷款(万亿元) 8.2 9-9.5

M2增速 13.8% 12.5-13.5%

M1增速 6.5% 10-12%

(完)

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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