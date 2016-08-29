中国企业囤积现金 令当局认为继续放宽货币政策无用--消息

撰稿/药朝清

路透北京8月29日 - 表面来看，中国人民银行还可以通过降息来提振经济，但消息人士称，有证据表明企业正囤积现金而不是投资，这让决策层认为进一步放松政策没有好处。

消息人士称，中国政府的看法也受到日本和欧盟的经验教训影响。尽管日本与欧洲央行实施了大规模货币刺激举措，包括负利率和向经济注入资金，但仍难以缓解通缩压力。

他们表示，因此除非中国经济面临增速跌破6.5%的重大风险，否则决策者不会认为有必要降息或降准。消息人士参加了内部政策提议的讨论并提供意见，但未参与最终的决策过程。

中国人民银行没有回复置评请求。

中国今年已经加大政府支出以扶持经济增长，但有观点认为，决策者已经得出结论认为降息或降准的好处有限，这种观点或将浇熄市场任何仍存的近期放宽政策的预期。

这也可能让国有企业和地方政府感到失望，其中许多都背负沉重的债务。而由于经济不确定性，许多民间企业不愿意现在投资，所以更便宜的信贷对于他们来说可能没有太大意义。

“央行并不准备降准或降息。货币政策的效果有限，我们将不得不依赖财政政策，”一位熟悉中国央行想法的匿名人士称。

该位人士表示，即便中国指标贷款利率处于4.35%的纪录低位，但经济数据显示企业目前将钱存在银行，而不是为未来发展进行投资。

7月货供额数据显示，货币供应量和短期存款大幅增加，而较长期存款增幅小得多。分析师认为这表明企业正捂紧钱袋子，银行也不愿大力放贷。他们称，中国相对低廉的利率应有助于借款和投资，而不是储蓄。

人行并没有回复置评请求。

**流动性陷阱？**

目前宽松的周期始于2014年11月央行开始降息之际，以及随后的五度降息和调降存款准备金率(RRR)，使得金融体系现金充裕，借款利率处于低位，但这么多的资金并没有流入经济最为需要的领域，从而引发了“流动性陷阱”的担忧。

央行数据显示，7月家庭贷款占到银行新增贷款的90%以上，因企业信贷需求不振。

熟悉政策的内部人士说，这降低了人行降息和降准的急迫性，因为现金的价格和可获得性似乎并未带来预期的效果。

决策者一方面认为降息和降准对经济的好处有限，另一方面还担心，在金融市场正在猜测美国将在何时进行下次升息之际，放松政策可能会拖累人民币，而人民币在上月触及了六年低点。放松政策还可能会产生其他负面效应。

“随着资金流入实体经济之外的领域，降息可能会加大资产泡沫风险。由于流动性增加，且货币环境宽松，一些城市的房价仍在上涨，”另一位政策顾问说。

**货币政策失效**

为了弥补民营企业投资不足的情况，中国政府一直在增加基建支出。1-7月国有企业投资较上年同期大增21.8%，但占总投资约60%的民营企业同期投资仅增长2.1%，创下纪录最低增幅。

整体看，政府支出在2016年头七个月增长13%，是上半年GDP增速6.7%的近一倍。

本月稍早，第一财经日报的报导援引了中国人民银行调查统计司司长盛松成的言论，他指出中国财政赤字可能升到相当于GDP的4-5%，高于2016年的目标3%。

这些消息人士指出，如果经济增长率接近甚至跌破6.5%，那么放宽货币政策无疑将是一个选项。在2020年以前，6.5%的增长率是底线，只有不低于6.5%的底线才能实现长期GDP增长目标。

“财政政策绝对要比货币政策更加有效，但我们也不能说货币政策就是无效的，”一位在政府智库任职的高级经济学家说道，“我们不能允许经济增长率跌破6.5%，这是底线。”（完）