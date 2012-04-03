今年将继续稳健货币政策--发改委

中国发改委称1月审核固定资产投资项目18个 鼓励外商投资制造业
路透北京2月15日 - 中国国家发展改革委员会周三称，1月共审批核准固定资产投资项目18个，总投资1,539亿元人民币，项目主要集中在水利、交通、能源等领域。
路透海南博鳌4月3日电---中国国家发改委一位官员周二称,2012年中国将继续执行稳健的货币政策和积极的财政政策,并将强调扩大内需的作用.
中国国家发改委副主任张晓强在海南参加博鳌论坛期间做上述表示.他并称, 在执行稳健的货币政策和积极的财政政策後,将需付出极大努力才能实现今年的经济增长目标.
中国此前已明确提出今年国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.(完)
--发稿 王兰; 审校 杨淑祯
路透北京2月15日 - 中国国家发展改革委员会周三称，1月共审批核准固定资产投资项目18个，总投资1,539亿元人民币，项目主要集中在水利、交通、能源等领域。
路透上海2月15日 - 三位消息人士周三透露，中国央行今日对部分金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作，期限仍为六个月及一年期，利率持平于上次的2.95%和3.10%。
路透北京2月14日 - 中国工信部周二称，为配合化解过剩产能，逐步压减钢铁企业数量，对不能继续保持要求的企业不再列入公告名单，实现“有进有出”的动态调整，存在违法违规新增产能行为，或者发现存在国家明令淘汰取缔的装备等情形，将撤销规范公告资格。