今年将继续稳健货币政策--发改委

路透海南博鳌4月3日电---中国国家发改委一位官员周二称,2012年中国将继续执行稳健的货币政策和积极的财政政策,并将强调扩大内需的作用.

中国国家发改委副主任张晓强在海南参加博鳌论坛期间做上述表示.他并称, 在执行稳健的货币政策和积极的财政政策後,将需付出极大努力才能实现今年的经济增长目标.

中国此前已明确提出今年国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.(完)