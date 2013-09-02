金融机构固定收益部门预期中国货币政策续稳

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京9月2日 - 2013年第九期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期。而中国经济短期企稳回升、季末及国庆长假效应，以及联储QE退出预期等流动性冲击并不利于市场乐观情绪释放，但央行对逆回购和SLF等工具积极运用，也会抑制收益率上行压力，使得债市短期仍以震荡为主。
所有受访金融机构固定收益部门认为，中国央行9月将维持3%的一年期存款基准利率不变，而上月还有少数机构对降息有预期。
同时，逾九成受访机构还认为，大型存款类机构法定存款准备金率在9月还将会续稳于20%，亦较上期展望时有所提高。
中国央行去年曾两度降息，并两次调降存准率。此前一次降息时间为去年7月6日；最近一次降准时间则为去年5月18日。
中国央行近来通过公开市场市场逆回购操作和常设借贷便利(SLF)等工具来满足市场对流动性的需求，维持流动性紧平衡的偏紧格局，并使得流动性水平和资金利率波动更为平滑。
调查并显示，9月末10年期国债收益率估值料为3.98%，较8月末降低5个基点(bp)。
2013年第九期展望调查共有44家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等18家。
证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等10家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构6家。
汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)
(发稿 钟华；审校 曾祥进)
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