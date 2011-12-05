中国明年信贷政策难放松--银监会官员

路透上海12月5日电---第一财经日报周一援引中国银监会主席助理阎庆民的话称,明年银行新增信贷规模料比今年略有增加.但银行信贷政策料难放松.

"新增信贷规模主要会与国内生产总值(GDP)增速相匹配,但估计与今年应该不会有太大差异,"阎庆民称.

中国今年1-10月共新增人民币贷款6.27万亿元.其中10月新增信贷5,868亿元,较上月明显反弹,显示在政府高层发出政策预微调信号後,信贷闸门有所松动.

中国央行近日宣布近三年来首次调降存款准备金率50个基点(bp),引发市场关注商业银行信贷规模会否迎来"宽松".对此阎庆民指出,银行信贷政策估计不会放松,明年仍需要严控银行业房地产相关贷款的风险.

此前他也曾公开表示,要高度关注2012年如何防范房地产开发贷款,按揭贷款等与银行业息息相关的风险.

上海证券报同日援引中国银行业监督管理委员会副主席王兆星的话称,中国的银行业在实施巴塞尔新资本协议的过程中,要既能够实施国际标准,同时也要使国际标准更符合中国国情,以此推进中国银行业的改革.

他并认为,要努力寻求一个更合适的资本监管标准,更合适的资本水平,在实施国际标准的同时进一步保护和提升中国银行业的国际竞争力.(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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