中国货币政策回到中性 制约周期性股份反弹力度--瑞银

路透香港3月12日 - 投行瑞银周二称，预计未来数月中国的投资速度加快，可带动周期性股份反弹，惟货币政策已经回到中性，将制约板块表现，因此建议投资者配置金融与消费类股份。

瑞银证券首席证券策略师陈李在记者会上称，中国经济出现旺季不旺的弱复苏，但M1货币供应大幅回升，1月企业活期存款相比同期净增加达到惊人的3.86万亿元人民币，企业可以随时启动投资，相信地方政府投资或许在等待两会后政策明朗，因此预计未来3个月中国的投资速度将会加快，利好周期性股份出现反弹。

“预期原材料股份将出现15-20%的反弹，不会超过20%，因受制于资金价格的因素。”他指出，此前中国央行资金回笼，显示出货币政策已经回到中性，且并不愿意让资金价格变得更便宜，对周期性股份甚至整个股市的估值带来较大压力。

他说，“流动性不收紧但也不会更宽松，监管层的态度是，坏了就救一救，好了就收一收...意味着没有追加刺激经济措施或者增加基建投资的意愿。”

他并指出，在流动性相对宽松、经济弱复苏的前提假设下，市场或将重复2009年结构性行情，即是成长、消费类股份远远跑赢周期性股份。因此，他建议配置金融与消费，继续对周期股谨慎。

此前投资者观望两会后的大规模政策出台，陈李则认为，较明确的改革政策将推到5、6月甚至下半年才会出台，但是一些价格改革包括天然气价、城市供水供气，电力企业上网电价和铁路运费的改革可望于上半年出台，因为通胀压力相对温和。

他重申，该行预期今年A股大盘的可上涨空间约两成，在现水平计仍有10-13%潜在升幅。

沪综指.SSEC周二收跌1.04%，报2,286.605点。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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