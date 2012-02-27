吴晓灵：中国宏观调控要以M2为主

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透上海2月27日电---中国全国人大财经委副主任吴晓灵称,货币宏观调控要以广义货币供应量(M2)为主,不能兼顾贷款总量和货币供给总量.
中国证券报周一援引吴晓灵并指出,建议适当放松存贷比(贷款/存款)的计入项目,将同业存款计入存贷比的分母,承认吸收同业存款是商业银行获取资金的来源之一.
"以M2为主,如果把贷款和货币供应量作为必须实现的目标的话,肯定有一个目标无法实现,现在对於贷款的控制太严厉了,使得最後M2的货币供应量是达不到的,中央银行宏观调控的目标是M2,"她说.
她并进一步解释称,控制贷款是调控货币供应的直接有效手段,但是贷款与货币供应之间,只有正相关的关系,没有完全对应的关系,宏观调控不能二者并重,要有主次之分.
中国央行设定2012年M2增长目标为14%.去年受持续紧缩政策影响,M2增速在前11个月整体呈持续放缓态势,12月虽回升至13.6%,但今年1月又降至12.4%.
吴晓灵认为,把同业存款净额计入存贷比,全国中小银行的存贷比会从2011年末的69.1%降低到63.8%.这可以减少目前信贷市场拉存款乱象.
她指出,全国性的中小银行同业存款的来源和运用的占比最高,说明他们是金融机构间资金配制的重要力量.而全国性的大银行,存贷比是65.4%,区域性中小银行是63.8%,存贷比都低於全国性中小银行.
中国1月社会融资规模不足一万亿元,较上年同期骤降8,001亿元.其中1月人民币贷款增加7,381亿元,同比少增2,882亿元,这一数字更是创下了2008年以来1月同期的新低.(完)
--发稿 曾菱; 审校 乔艳红
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