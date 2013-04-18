中国连九周资金净回笼但力度递减 经济弱复苏限制央行操作空间

综述：全球基金减持美英股票 顾虑特朗普及英退风险
路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。
* 公开市场连续九周净回笼，本周规模续降至140亿元
* 央行倾向以适度宽松的资金面来支撑实体经济
* 面临财政存款上缴抽离资金，央行更注意把握回笼节奏
* 若外汇占款持续高位会增加回笼压力，需关注潜在风险
作者 丁淑琴
路透上海4月18日 - 中国央行公开市场本周连续第九周实现净回笼，但力度呈递减趋势。在中国经济弱复苏及人民币屡创新高恐推升热钱流入的两难局面下，央行短线倾向以适度宽松的流动性来支撑实体经济的恢复。
业内人士并表示，传统上4月及5月面临财政存款上缴会抽离大量资金，央行在公开市场更会注意把握回笼节奏；货币政策方面，考虑到社会融资规模大增的滞后效应，近期出台降低存款准备金率和降息等刺激政策的可能性并不大。
“人民币走升明显，会加快热钱的流入的局面下，央行也没什么动作，可能也体现了目前的主基调仍是经济增长。”南京银行金融市场部研究主管黄艳红称。
她并指出，通胀压力暂未显现，央行仍倾向于金融以服务于实体经济为主，相对宽松的资金环境降低了企业的融资成本，有利于支撑实体经济的恢复。
自春节后央行就仅进行了正回购操作，本周已是连续第九周净回笼，但净回笼规模延续下降态势至140亿元人民币；剔除春节后首周央行大量回笼节前投放的资金外，最近八周总净回笼规模累计为2,140亿元，对目前宽松的资金格局而言基本属“隔靴搔痒”。
而在人民币市场上，人民币兑美元即期今年以来升值幅度已达0.9%，最近四个交易日更连续创新高。持续的人民币升值预期和其他国家的量化宽松政策，导致中国境内外正利差越发诱人，1-2月外汇占款处于超预期高位，套利资本正在流入中国。
欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/maw47t)
**经济数据不给力，货币政策稳定为主**
但目前来看，热钱流入尚未引发国内通胀抬头，而不够给力的经济增速则更限制了央行的政策操作空间。
中信证券宏观策略分析师傅雄广指出，热钱流入尚未反应到实体经济中，除房地产板块外，食品价格以及大宗商品等资产价格都处于下行态势，通胀压力短线还未显现。
他并认为，尽管一季度中国经济数据不理想，但预计二季度会略有回升。央行短线会以平稳为主，保持适当宽松的流动性，降准降息目前看没有太大必要。
“大幅收紧(流动性)暂时不会看到，会以常规操作来调节流动性。”他称。
中国首季GDP(国内生产总值)同比增速7.7%低于预期，尽管消费和投资基本持稳，但工业生产3月意外疲弱拖累经济增长。数据公布后，摩根大通和澳新银行等部分机构下调对中国全年经济增长的预估，但预计在较高社会融资规模带动下，二季度情况会有所好转。
黄艳红亦表示，从一季度的经济增长、用电量和GDP等数据来看，都不太好，最新的禽流感疫情也会对经济造成局部影响，“不过已经投入了这么多钱了，还需要再观察一下，公开市场应该会延续温和的态势。”
**目前流动性仍在央行容忍范围内**
央行公告显示，今日进行的28天期正回购中标利率持续稳定在2.75%，甚至低于最近银行间市场七天期质押式回购利率的报价。
“利率不市场化，明显偏低，也会令机构申报热情不高，央行想回收流动性也有难度吧。”北京一大型商业银行交易员称。
不过他也表示，这亦证明央行回笼流动性的需求不是特别强烈，考虑到4和5月企业缴税抽离资金因素，以及海外大宗商品等市场的大跌，市场风险偏好下降将带动美元恢复强势，央行仍在公开市场操作上留有余地，目前的宽松格局仍在央行可容忍范围内。
但他同时强调，外汇占款已连续两月处于高位，人民币仍在强势升值，如果这一势头延续下去，央行仍有回笼压力，“还是要关注潜在风险的。”
2012年以来公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而今年春节后，央行再次重启正回购，并暂停了逆回购。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====
正回购 (周二) 580
(周四) 430
逆回购 (周二) --
(周四) --
央票到期 --
正回购到期 870
逆回购到期 --
==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====
净回笼 140
(完)
(审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。
路透伦敦3月31日 - 前沿股市指数即将失去其最大和流动性最高的两个市场--巴基斯坦和阿根廷，这一变化可能会让投资者更加清醒地看待近年来投资流动停滞的这一资产类别。
路透瓦莱塔/布鲁塞尔3月31日 - 欧盟表示愿在今年与英国就今后的自由贸易协定进行谈判，但在周五发布的谈判方针中明确表示，英国必须先同意欧盟提出的退欧条件。