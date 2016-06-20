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中国财经 | 2016年 6月 20日 星期一 16:20 BJT

中国外管局：5月银行结售汇逆差125亿美元 环比下降近五成

路透北京6月20日 - 中国国家外汇管理局周一公布，5月银行结售汇逆差125亿美元，较上月的237亿美元下降近五成。1-5月银行累计结售汇逆差1,610亿美元，1-5月境内银行累计涉外收付款逆差1,448亿美元。

外管局数据并显示，2016年5月境内银行代客涉外收付款逆差235亿美元，较上月89亿美元逆差扩大1.7倍。

今年1-4月银行结售汇逆差1,485亿美元，1-4月境内银行累计涉外收付款逆差1,213亿美元。

中国国家外管局上周称，将全面实施外债资金意愿结汇管理，企业可自由选择外债资金结汇时机，并进一步规范资本项目收入及其结汇资金的支付管理，明确银行按照展业三原则承担真实性审核义务。

中国国家外汇管理局此前称，外管局将进一步扩大银行持有的结售汇头寸下限、允许中资非金融企业借用的外债资金，允许A类的企业贸易外汇收入暂不进入出口收入待核查账户等多项措施，积极扩大资金流入，增加外汇供给。

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)

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