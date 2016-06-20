中国外管局：5月银行结售汇逆差125亿美元 环比下降近五成

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月20日 - 中国国家外汇管理局周一公布，5月银行结售汇逆差125亿美元，较上月的237亿美元下降近五成。1-5月银行累计结售汇逆差1,610亿美元，1-5月境内银行累计涉外收付款逆差1,448亿美元。
外管局数据并显示，2016年5月境内银行代客涉外收付款逆差235亿美元，较上月89亿美元逆差扩大1.7倍。
今年1-4月银行结售汇逆差1,485亿美元，1-4月境内银行累计涉外收付款逆差1,213亿美元。
中国国家外管局上周称，将全面实施外债资金意愿结汇管理，企业可自由选择外债资金结汇时机，并进一步规范资本项目收入及其结汇资金的支付管理，明确银行按照展业三原则承担真实性审核义务。
中国国家外汇管理局此前称，外管局将进一步扩大银行持有的结售汇头寸下限、允许中资非金融企业借用的外债资金，允许A类的企业贸易外汇收入暂不进入出口收入待核查账户等多项措施，积极扩大资金流入，增加外汇供给。
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）
更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)
(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
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路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。