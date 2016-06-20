中国5月银行结售汇逆差续收窄 6月风险事件集中逆差或略扩（更新版）

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路透北京6月20日 - 中国5月银行结售汇逆差连五个月收窄，同时非银行部门涉外收付款逆差扩大但外汇收付由逆转顺。分析人士指出，尽管5月人民币走贬，但结汇随着人民币贬值增加，这是导致结售汇逆差收窄的主因，显示出5月外汇市场供求进一步趋于平衡。

中国国家外汇管理局周一公布，5月银行结售汇逆差125亿美元，较上月的237亿美元下降近五成。1-5月银行累计结售汇逆差1,610亿美元。

“5月的特点是美指单边走升，人民币从6.47一路跌到接近6.6，今年1月以来都没有这么好的结汇价格，市场上累积的结汇需求就释放了出来。”招商银行外汇交易主管张治青称。

亦有贸易公司外汇主管表示，总体感觉人民币贬值压力确实减少了，供需逐渐平衡，之前有专家说人民币三季度走强的观点逐渐在被验证。持有美元的企业经营性现金流的压力逐渐增大，被迫逐渐开始大量结汇。

外管局在5月跨境资金流动情况的新闻稿中称，5月中国市场主体的涉外收支行为继续稳步调整。一方面购汇意愿进一步减弱，部分渠道的外汇融资明显回升。5月海外代付、远期信用证等进口跨境融资余额增加3亿美元，其中外汇融资余额增加74亿美元，较4月份多增了113%，已连续3个月回升，显示企业对外债务去杠杆化步伐放缓。

另一方面结汇意愿继续上升，境内外汇存款下降。5月，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为67%，较4月份上升4个百分点。同期，外汇存款余额减少88亿美元，4月份为增加9亿美元。这些都显示企业和个人保留外汇的意愿减弱。

外管局数据并显示，2016年5月境内银行代客涉外收付款逆差235亿美元，较上月89亿美元逆差扩大1.6倍。1-5月境内银行累计涉外收付款逆差1,448亿美元。

外管局上周称，将全面实施外债资金意愿结汇管理，企业可自由选择外债资金结汇时机，并进一步规范资本项目收入及其结汇资金的支付管理，明确银行按照展业三原则承担真实性审核义务。

此前外管局亦表示，将进一步扩大银行持有的结售汇头寸下限、允许中资非金融企业借用的外债资金，允许A类的企业贸易外汇收入暂不进入出口收入待核查账户等多项措施，积极扩大资金流入，增加外汇供给。

**短期结售汇逆差或略扩**

招商证券首席宏观分析师谢亚轩指出，6、7月的银行结售汇仍然可能是逆差，逆差的规模可能略有扩大，或达到每个月200亿美元左右。这主要是因为6-7月市场上风险事件较为集中，不论是英国脱欧还是美联储议息会议都会对市场预期产生较大影响，结汇意愿亦受影响。

张治青亦表示，目前市场预测美元年内加息一次的概率是40%，人民币涨跌都不好说，6月23日英国脱欧公投，之后美元也可能还会跌一波。这些风险如果过了，新兴市场表现还会更好一点。再往后看，美元也就是区间震荡，甚至有可能下行。

“6月市场的特点是美元指数有涨有跌，但美元对人民币高企的状态，这种格局下，客户不会特别着急结汇。”张治青称。

他并表示，目前的人民币还将延续小幅双向波动的趋势。当趋势清楚的时候可能客户愿意多等一等更好的价格，但当趋势不清楚的时候不如回归实需。

人民币兑美元即期周一随中间价收涨逾百点，创近两周高点。交易员称，英国脱欧概率下降，市场情绪略好转，非美货币明显反弹推低美元指数，人民币中间价跟随上涨；但客盘购汇需求仍旺，大行亦适时提供美元流动性。在英国脱欧公投前，人民币料维持区间波动。（完）