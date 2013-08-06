盘活存量可从国有股减持和信贷资产证券化入手--人行人士

* 盘活存量可考虑国有股减持及贷款流转

* 期待资产证券化的实质性突破

* 国库存款：与盘活存量几乎无关

* 盘活财政沉淀资金不如强化预算约束

路透北京8月6日 - 自从6月中国总理提出“盘活存量”一词后，即引发各界热议。担任全国人大代表的中国央行一基层行行长表示，就个人理解，在讨论盘活存量时，有两个方面非常值得考虑：一是国有股份减持；二是银行账面贷款的流转，包括信贷资产转让和信贷资产证券化。

他在接受路透采访时指出，从盘活存量的角度，可以加快上述两个方面的改革，并应当尽快取得实质性突破。“这可能意义更大。”

而对于部分财经媒体提到的“盘活3万亿国库存款”的提法，该基层行行长认为，国库中财政沉淀资金的大量产生，体现的是预算编制与执行中的问题，与盘活存量几乎无关。

“如果各级政府持有的国有股权能够减持一部分，不但可以进一步推动国有企业改革，还可释放一部分资金，这就是盘活存量啊。”他表示，一些国有企业的国有股权，即使不减到51%或者以下，比如减到60%，就可以吸纳大量民间资本。通过国有股减持筹集来的资金，完全可以用于充实社保基金，或者支持医疗体制改革。

前人栽树，后人乘凉。值得一提是，1998年－2001年前后，中国在推进国有企业改革过程中，伴随着大量职工下岗的同时，也激发了中国民营经济在21世纪初期的蓬勃生机。中国共产党的“十五大”（1997年9月）提出用三年左右的时间，使大多数国有大中型亏损企业摆脱困境。之后的5-10年，国有企业改革是中国经济话题的持续主角，地方政府以各种方式推进改革，其中也包括出售股份。国有企业改革释放的红利支持了中国经济的高增长，也为近十年来中国财政收入超常增长奠定了基石。

但近年来饱受诟病的是，2008年中国政府为应对全球金融危机而提出的“四万亿”投资刺激计划，导致了国有企业的进一步垄断，即“国进民退”。

**贷款流转，资产管理公司接盘**

而对于该基层行行长提到的信贷资产证券化，业界广泛认可其盘活存量的作用，国务院层面也于7月5日发文要求“资产证券化常规化发展”，只是落实过程进展迟缓。路透了解到，银监会等监管部门还是倾向于谨慎试点；而参与机构也感慨，狭义的“资产证券化（ABS）”进展不容乐观，还是不以“证券化”之名更好操作。

路透此前援引消息人士称，银监会和证监会牵头制定的信贷资产证券化有关文件取消了额度制，但并非如业界预期的常规化就是一下子放开，而是先选择大型银行局部试点。该方案的最大亮点是，信贷资产证券化产品将打通银行间市场和交易所市场的壁垒。

“信贷资产转让和资产证券化并不能算创新，国际上已经很成熟了，我们只是把现成的东西拿来用用而已，而且也不会造成信贷大幅扩张，毕竟银行是受资本约束的。”该行长表示。

他并进一步解释称，在经济下行周期中，银行的不良贷款肯定要上升，这是无法回避的周期性现象。银行如果能把可能出问题的贷款打折出售，一方面可以减轻自身的资产质量压力，另一方面也可以给外围投资者特别是资产管理公司参与资产处置的机会。“这也是盘活存量，而且商业银行很需要。”

经济走势不明朗时，对信用风险的博弈将非常精彩。商业银行转让出的信贷资产可能变得一文不名，也可能随着经济形势好转、企业盈利上升而价值翻番。

国泰君安债务融资部副总经理尚理慧就在一论坛上称，按规定价值100元的贷款资产包，只能转让出95元，也就是说该资产包不良率在5%以内时，转让出来的部分都是安全的。而且通过结构化设计，优先级部分的投资者风险基本可控。

中国的信贷资产证券化业务自1996年就开始启动研究，但直至2005年才由建设银行(601939.SS)(0939.HK)发行第一单信贷资产证券化产品，至今规模尚不足千亿。截至2013年6月末，银行间市场信贷资产支持证券托管余额仅为256亿元人民币，相较银行间债市债券托管余额27.25万亿元(中债登和上海清算所托管量相加)，占比仍很小。

**盘活财政存量，不如改革财政预算**

中国财政部7月18日表示，要加强地方财政资金管理，盘活各类闲置和沉淀资金，提高财政资金使用效益。科学、合理调度国库资金，切实满足重点支出和民生项目的资金需求。

之后，就有学者指出，“财政资金存量”包括央行国库中的政府存款和掌握在各级政府手中、平时难以纳入统一财政账户的“私房钱”、“小金库”。数据显示，截至今年5月底，政府在央行国库的财政存款余额高达3.23万亿元，若包括转存商业银行部分，则总量接近4万亿元。

对此，该基层行行长表示，央行经理国库，对沉淀资金的产生有切身的了解和认识。国库之所以产生大量沉淀资金，主要与财政预算编制的科学性、准确性和执行的及时性、精确性有关。反映资金周转速度太慢，资金使用效率不高，而与盘活存量几乎无关。

“如果真有这么多存量，干嘛还要预算打赤字、还要发行国债呢？”

他继续分析道，财政的沉淀资金，都是有对应支出项目的，只是资金还没有拨付和使用，暂时滞留在央行经办的国库中，结转下来了而已。不能因为一时没用，就说这部分资金是存量，要盘活。“如果把这部分资金再拿去安排使用，那么那边的对应项目怎么办？都名花有主了，总不能一女二嫁吧？”

他并打比方称，比如一个小孩和家长说，我明天要买个电脑，给我5,000块钱。家长给钱了，但是孩子第二天没花，电脑没买，也可能三个月后才买。这反映的是预算编制不科学和预算执行不力的问题。

“家长不确定孩子会不会买就把钱给他了，说明预算做的不好；为什么给了钱，孩子又不买呢，说明预算执行得不好。之所以给孩子钱，是希望尽快发挥效益的啊，否则这笔钱就趴在那里了。”他说。

正如财政部新闻稿所说，地方各级财政部门要高度重视预算执行管理，把加快预算执行进度放在财政管理工作的重要位置，要继续将支出进度作为财政管理综合考评的重要内容，尽快形成实际支出。

而中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉总是反复强调，要硬化债务的预算约束机制。可见从某种程度来讲，预算制度的强化，相对盘活所谓的财政存量，更加决定了能否长治久安。（完）

(发稿 张胜男; 审校 林高丽)

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