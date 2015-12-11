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中国财经 | 2015年 12月 11日 星期五 17:01 BJT

中国11月单月外币存款和贷款双双减少 与当月人民币汇率走贬相符

路透北京12月11日 - 中国人民银行周五称，11月当月外币存款和贷款双双减少，外币存款减少203亿美元，外币贷款减少262亿美元。这与当月人民币汇率走贬趋势相符。

刊登在央行网站的数据显示，11月月末外币贷款余额8,407亿美元，同比下降4.9%。11月月末外币存款余额6,305亿美元，同比增长0.9%。

人民币兑美元即期自8月11日一次性贬值后，虽然短期略有走升，但自11月开始启动一轮贬值行情，人民币11月单月就走贬1.26%，截止今日收盘已经贬值2%。

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站

here (完)

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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