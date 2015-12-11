中国11月单月外币存款和贷款双双减少 与当月人民币汇率走贬相符

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月11日 - 中国人民银行周五称，11月当月外币存款和贷款双双减少，外币存款减少203亿美元，外币贷款减少262亿美元。这与当月人民币汇率走贬趋势相符。
刊登在央行网站的数据显示，11月月末外币贷款余额8,407亿美元，同比下降4.9%。11月月末外币存款余额6,305亿美元，同比增长0.9%。
人民币兑美元即期自8月11日一次性贬值后，虽然短期略有走升，但自11月开始启动一轮贬值行情，人民币11月单月就走贬1.26%，截止今日收盘已经贬值2%。
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(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。