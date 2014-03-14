银联称从未放松打击银行卡洗钱等违法行为

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京3月13日 -新华社周四报道称，中国银联称一直高度重视银行卡风险防控，多方联合加大打击银行卡洗钱等违法行为，保障境内外支付安全。
此前有媒体报道称银联卡被用户违法使用，以虚假交易的方式刷卡套现。
银联相关负责人亦承认，博彩资金借助银行卡渠道进入澳门，是所有银行卡品牌都面临的问题。
路透本周发布了一篇深度报道，称有越来越多的中国人利用银联卡进行资金非法转移，数以十亿美元资金被非法转移至澳门。
澳门的珠宝名表店扎堆，因此一些中国客户可以通过虚假交易的方式刷卡套现，可藉此规避中国严格的外汇管控。
这种非法套现交易兴起，带来了被用来洗钱的风险。
据路透获悉的澳门金管局报告称，2012年，通过银联卡在澳门珠宝和钟表店刷卡交易的总额约为450亿美元，超过了当年澳门博彩业总收入。
新华引述银联负责人的话称，银行主动实施了银联卡在澳门交易的单日限额，并投入巨资建设风险监控系统，密切监测和跟踪大额异常交易。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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