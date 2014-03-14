银联称从未放松打击银行卡洗钱等违法行为

路透北京3月13日 -新华社周四报道称，中国银联称一直高度重视银行卡风险防控，多方联合加大打击银行卡洗钱等违法行为，保障境内外支付安全。

此前有媒体报道称银联卡被用户违法使用，以虚假交易的方式刷卡套现。

银联相关负责人亦承认，博彩资金借助银行卡渠道进入澳门，是所有银行卡品牌都面临的问题。

路透本周发布了一篇深度报道，称有越来越多的中国人利用银联卡进行资金非法转移，数以十亿美元资金被非法转移至澳门。

澳门的珠宝名表店扎堆，因此一些中国客户可以通过虚假交易的方式刷卡套现，可藉此规避中国严格的外汇管控。

这种非法套现交易兴起，带来了被用来洗钱的风险。

据路透获悉的澳门金管局报告称，2012年，通过银联卡在澳门珠宝和钟表店刷卡交易的总额约为450亿美元，超过了当年澳门博彩业总收入。

新华引述银联负责人的话称，银行主动实施了银联卡在澳门交易的单日限额，并投入巨资建设风险监控系统，密切监测和跟踪大额异常交易。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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