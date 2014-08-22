中国货币市场利率中枢将持稳 中长端利率下行条件增加--浦发

路透北京8月22日 - 中国商业银行浦发银行(600000.SS)发表报告认为，货币市场利率中枢将保持稳定，银行间市场利率曲线的扭曲有望得到一定改善，中长期利率下行条件也在增加，社会融资成本将维持下行趋势。

报告表示，未来，货币市场利率中枢会保持稳定，期限结构也会重回陡峭。其一，由于监管要求、规模经济效应减弱等原因，货币基金、互联网金融收益率下滑，减缓了银行存款流失压力；其二，同业业务规范一定程度上削弱了银行间拆借、回购市场融资性需求；其三，央行的利率走廊会通过各种工具控制利率上限。

报告认为，中长期利率延续下行的积极因素也同样存在。在需求端，企业投资下行导致融资需求可能放缓。以制造业为例，投资累计增速下滑至14.8%，加上产能过剩，使其资本支出意愿会在较长时间保持低位。在供给端，央行通过再贷款、PSL对中小企业、基建等特定领域的信贷投放，既为商业银行腾挪了信贷额度，也有助产生存款派生，增加整个银行体系的流动性。

报告分析，短期利率高企反映了银行供给端的压力和企业融资行为的变化。从前者分析，货币基金、互联网金融等高流动性的金融工具发展使银行面临“存款脱媒”压力，导致银行负债成本上升。数据显示，今年上半年存款增速在5月末仅为10.9%，中小银行的同业负债占比却达到23%，导致短期利率的流动性溢价上升。

后者在于企业短期融资需求上升，带动利率走高。一方面，需求较为低迷时，企业应收账款、存货等营运资本占用增加；另一方面，在经济下行风险增加时，银行中长期贷款意愿不足，企业多通过短期贷款续展完成融资。

报告称，受货币市场高利率和信用市场结构性扭曲影响，中长端利率亦处于历史偏高水平。第一，短端利率偏高制约10年期无风险国债利率水平下行。第二，信用市场结构性扭曲也推高了部分企业融资成本。

一方面，从中债AA等级的城投与产业债利差来看，尽管前者现金流更差，但由于隐性担保的存在，2014年后两者利差不断收窄。这意味着高息的城投项目吸引了较大规模资金，也一定程度挤压了其他领域资金可得性。

另一方面，拥有较高信用等级的国企融资成本较为便宜，且可得性高。其融资成本远低于整体的贷款加权利率。然而，其中一些企业并未将资金用以资本支出，而以委托、信托贷款等方式将资金转借给中小企业，降低了资金配置效率，抬高了实体经济融资成本。此外，信托、券商资管计划的高收益产品的刚性兑付预期也推高了投资者风险偏好，使中小企业信贷领域成为融资市场的“空白地带”。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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