中国称继续人民币汇率改革 不会因高层访美调整汇率

中国个税改革可逐步实施到位 适当增加家庭生计支出扣除项--官员
路透北京2月22日 - 中国财政部税政司有关负责人周三表示，鉴于中国人口多、地域范围广、社会配套措施和征管条件不健全等实际情况，个人所得税改革需要在做好顶层设计的基础上，逐步实施到位，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。
路透北京2月9日电---中国外交部副部长崔天凯周四表示,中国将继续人民币汇率改革,不会因中国国家副主席习近平访美而调整汇率.
崔天凯表示,中国将持续推进汇率改革.
他在一场新闻发布会上表示,中国这些年来一直在推进人民币汇率形成机制改革,未来还将坚定不移地继续推进.
但崔天凯说,如果有人认为中国会因为高层访美而调整汇率,这实际上等於操控汇率.
被视为将出任中国下届国家主席的习近平下周二将与美国总统奥巴马在白宫进行会晤.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月22日 - 中国财政部税政司有关负责人周三表示，鉴于中国人口多、地域范围广、社会配套措施和征管条件不健全等实际情况，个人所得税改革需要在做好顶层设计的基础上，逐步实施到位，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。
路透上海/北京2月22日 - 人民币兑美元即期周三微收升，波动区间继续收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，早盘时段客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性；但全天来看结购汇较为均衡。除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。
路透香港2月22日 - 中国体育用品商--安踏体育周三宣布，与韩国Kolon Industries, Inc.及Kolon Corporation（Kolon合资方）成立合资公司，分销＂Kolon Sport＂品牌的知识份产权和商标的若干范畴产品。