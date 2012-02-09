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中国财经 | 2012年 2月 9日 星期四 13:18 BJT

中国称继续人民币汇率改革 不会因高层访美调整汇率

路透北京2月9日电---中国外交部副部长崔天凯周四表示,中国将继续人民币汇率改革,不会因中国国家副主席习近平访美而调整汇率.

崔天凯表示,中国将持续推进汇率改革.

他在一场新闻发布会上表示,中国这些年来一直在推进人民币汇率形成机制改革,未来还将坚定不移地继续推进.

但崔天凯说,如果有人认为中国会因为高层访美而调整汇率,这实际上等於操控汇率.

被视为将出任中国下届国家主席的习近平下周二将与美国总统奥巴马在白宫进行会晤.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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