中国调控力度不减 下调存准待时机

* 1月新增人民币贷款7,381亿元,远逊预期

* 显示央行调控力度不减

* 政策放松进程虽缓慢,但再下调存准率仍可期

路透上海2月10日电---中国龙年首月金融机构新增人民币贷款不足8,000亿,大幅低於市场预期,M2增速亦探至多年来低点.显示通胀压力未减背景下,央行政策调控力度未有实质放松.

分析师认为,虽然从1月数据看,货币政策放松进程比预期进行的缓慢,但考虑到中国经济增长放缓可能带来的压力,央行未来再下调存款准备金率可能性依旧存在,但是时机选择可能会更为慎重.

中国人民银行周五公布数据显示,2012年1月新增人民币贷款7,381亿元,此前路透调查中值为1万亿元;当月末广义货币供应量(M2)同比增长12.4%,亦创下多年来新低.

"1月新增信贷偏低,代表当局对於货币政策相对审慎的态度,因为这有利於控制中国的长期通胀水平.另外也和实体经济表现不振有关,贷款需求可能也不足."第一创业证券执行总经理万晓西称.

春节因素导致中国1月居民消费价格指数(CPI)超预期上涨4.5%,终止此前连续五个月的回落趋势.尽管通胀持续回落的整体态势并未改变,但同时也表明通胀压力仍存,监管层未来政策调整预计将更加谨慎,放松力度与速度恐将弱於预期.

对於未来货币政策走向,多数分析师认为,降息可能性不大,但下调存款准备金率概率依旧不小.

平安证券固定收益部研究主管石磊表示,存准率还是会降,今年2-3次,但是政策基调不是十分积极,时机可能需要通胀数据来配合.

"因为调低存准是重要政策信号,要在CPI数据低的时候才是好的出台时机."他称.

中国央行最近一次下调法定存款准备率在2011年12月5日,下调幅度为0.5个百分点.

"我们仍预期今年的政策稳健,会有一定程度的放松.存款准备金率预期仍会下调,但利率可能保持不变."交通银行金融研究中心研究员鄂永健表示.

亦有分析人士指出,中国经济增长忧虑还不足以影响央行的政策执行力度,短期内降准的可能性和必要性并不强烈.

"目前稳健的货币政策还会持续,短期内存款准备金率调整的可能性不大.即使资金紧张,央行可以通过逆回购来调节.对央行而言,资金略微偏紧比资金长期处於宽裕状态更优."信达证券宏观经济分析师李建朋表示.

中国农历春节前,中国央行通过公开市场进行了两次公开的逆回购操作,向市场投放了逾3,000亿元资金,以缓解市场紧张的流动性.

央行数据并显示,1月人民币存款减少8,000亿元.其中受春节因素影响,企业存款向个人存款转移较多,企业存款减少2.37万亿元,住户存款增加1.68万亿元.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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