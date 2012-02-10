中国调控力度不减 下调存准待时机

焦点：中国银行业委外业务加杠杆套利难以为继 更关注资金安全
路透上海2月21日 - 中国央行今年力推去杠杆和完善宏观审慎评估(MPA)框架，令过去几年因宽松货币政策周期和资产荒而爆发式增长的委外业务明显放缓已成定局。银行通过委外加杠杆及期限错配套利的模式难以为继，而比起收益率，资金安全性开始普遍成为银行选择委外投顾首要考量。
* 1月新增人民币贷款7,381亿元,远逊预期
* 显示央行调控力度不减
* 政策放松进程虽缓慢,但再下调存准率仍可期
路透上海2月10日电---中国龙年首月金融机构新增人民币贷款不足8,000亿,大幅低於市场预期,M2增速亦探至多年来低点.显示通胀压力未减背景下,央行政策调控力度未有实质放松.
分析师认为,虽然从1月数据看,货币政策放松进程比预期进行的缓慢,但考虑到中国经济增长放缓可能带来的压力,央行未来再下调存款准备金率可能性依旧存在,但是时机选择可能会更为慎重.
中国人民银行周五公布数据显示,2012年1月新增人民币贷款7,381亿元,此前路透调查中值为1万亿元;当月末广义货币供应量(M2)同比增长12.4%,亦创下多年来新低.
"1月新增信贷偏低,代表当局对於货币政策相对审慎的态度,因为这有利於控制中国的长期通胀水平.另外也和实体经济表现不振有关,贷款需求可能也不足."第一创业证券执行总经理万晓西称.
春节因素导致中国1月居民消费价格指数(CPI)超预期上涨4.5%,终止此前连续五个月的回落趋势.尽管通胀持续回落的整体态势并未改变,但同时也表明通胀压力仍存,监管层未来政策调整预计将更加谨慎,放松力度与速度恐将弱於预期.
对於未来货币政策走向,多数分析师认为,降息可能性不大,但下调存款准备金率概率依旧不小.
平安证券固定收益部研究主管石磊表示,存准率还是会降,今年2-3次,但是政策基调不是十分积极,时机可能需要通胀数据来配合.
"因为调低存准是重要政策信号,要在CPI数据低的时候才是好的出台时机."他称.
中国央行最近一次下调法定存款准备率在2011年12月5日,下调幅度为0.5个百分点.
"我们仍预期今年的政策稳健,会有一定程度的放松.存款准备金率预期仍会下调,但利率可能保持不变."交通银行金融研究中心研究员鄂永健表示.
亦有分析人士指出,中国经济增长忧虑还不足以影响央行的政策执行力度,短期内降准的可能性和必要性并不强烈.
"目前稳健的货币政策还会持续,短期内存款准备金率调整的可能性不大.即使资金紧张,央行可以通过逆回购来调节.对央行而言,资金略微偏紧比资金长期处於宽裕状态更优."信达证券宏观经济分析师李建朋表示.
中国农历春节前,中国央行通过公开市场进行了两次公开的逆回购操作,向市场投放了逾3,000亿元资金,以缓解市场紧张的流动性.
央行数据并显示,1月人民币存款减少8,000亿元.其中受春节因素影响,企业存款向个人存款转移较多,企业存款减少2.37万亿元,住户存款增加1.68万亿元.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴
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