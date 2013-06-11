惠誉称中国影子银行给金融稳定性带来越来越大的风险

5月7日在北京拍到的人民币现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

* 非银行借贷机构给中国稳定性带来风险--惠誉

* 监管机构没办法掌控影子银行

* 风险可能蔓延至其他国家

路透法兰克福6月10日 - 债信评级机构惠誉周一表示，中国不受监管的影子银行领域给该国金融稳定性带来越来越大的风险，而且可能会蔓延至其他国家。

惠誉称，在受到监管的主流银行业以外，中国有数万家非银行借贷机构，他们对企业和政府提供的信贷规模不断扩大，而且带来系统性风险。

很难发现这些钱流向哪里、谁是出借方、资产信贷质量如何，这意味着传统的问题预警迹象不会正常发挥作用。

“从许多方面看，都给人一种狂野西部的氛围，这是我们如此担心的原因之一，”惠誉高管Charlene Chu在法兰克福的一次会议上表示。

监管机构对银行以外的领域缺乏了解。

“这是一项重大风险，因为越来越多的资金通过监管机构不了解或没有管控的渠道流出去，”Chu说。

中国当局一直在努力提高金融业的透明度，但惠誉指出，问题很难解决，这影响到货币政策的效果，将令破产机构倒闭变得复杂，而且最后还可能给中国主权评等带来下行压力。

Chu指出，银行可能要负责救助身处困境的非银行机构，因为解决影子银行曝险的唯一有效途径就是把风险转至正规银行业。

中国已经出现信托和理财产品违约情况，这可能是问题的早期迹象。

“压力将会在金融领域最脆弱的部分出现，这可能会是金融体系边缘的非银行金融机构，并将逐渐向内部发酵，”她预测道。

她说，尽管会有一些因素缓解这种情况，比如中国封闭的资本账户、央行大量储备金、融资主要在国内进行，且主要贷款方和银行都是国有机构，但仍有蔓延的可能性。

她指出，2008年金融危机时，中资银行的外资持股已经出现大量减计，这种情况还可能发生。

外资银行对中资银行和企业的信贷曝险约有1万亿美元左右，但这部分还可控。

“较严重的问题在于，会对经济成长和信心产生什么影响，这可能会产生非常负面的作用，因为中国在全球经济成长过程中起到重要作用，”她说。(完)

(编译 李爽 审校 王洋)

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