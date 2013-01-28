中港个股: 中铝公司称若蒙古塔本陶勒盖违反销售协议,将采取法律措施

路透北京1月28日 - 中国中铝公司 周一表示,若蒙古违反2011年签订的煤炭销售协议,将采取法律措施.

运营塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi)煤炭项目的蒙古国有企业Erdenes-Tavan Tolgoi上周表示,寻求重新协商2011年签署的向中铝提供2.5亿美元煤炭的协议.

中铝公司旗下子公司--中铝国贸公司总经理李东光表示,若蒙古方面违反协议,该公司将寻求补偿.(完)