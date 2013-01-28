中港个股: 中铝公司称若蒙古塔本陶勒盖违反销售协议,将采取法律措施

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透北京1月28日 - 中国中铝公司 周一表示,若蒙古违反2011年签订的煤炭销售协议,将采取法律措施.
运营塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi)煤炭项目的蒙古国有企业Erdenes-Tavan Tolgoi上周表示,寻求重新协商2011年签署的向中铝提供2.5亿美元煤炭的协议.
中铝公司旗下子公司--中铝国贸公司总经理李东光表示,若蒙古方面违反协议,该公司将寻求补偿.(完)
(编译 杜明霞; 审校 王洋)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)