中国铝业寻求参与蒙古奥尤陶勒盖铜矿项目--高层

路透中国天津11月5日电---中国铝业(Chalco)(2600.HK)(601600.SS)副总裁刘祥民周一称,公司愿意参与Turquoise Hill Resources(TRQ.TO)旗下的蒙古奥尤陶勒盖铜矿项目.

Turquoise Hill由艾芬豪矿业更名而来,由力拓(RIO.AX)(RIO.L)控股.

"如果力拓及其股东认为中国铝业对他们来讲有附加价值,那麽中铝仍然愿意参与这个项目.这是个双向选择.我们维持开放该选项,"他在天津参加一次矿业会议的间隙对路透说.

今年10月,中铝因政治阻碍放弃收购加拿大南戈壁(SGQ.TO)(1878.HK)多数股权的计划.南戈壁是一家业务集中於蒙古的焦煤矿商,由Turquoise Hill控股.(完)

--编译 艾茂林;审校 侯向明/王兴亚

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。