中国铝业寻求参与蒙古奥尤陶勒盖铜矿项目--高层

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透中国天津11月5日电---中国铝业(Chalco)(2600.HK)(601600.SS)副总裁刘祥民周一称,公司愿意参与Turquoise Hill Resources(TRQ.TO)旗下的蒙古奥尤陶勒盖铜矿项目.
Turquoise Hill由艾芬豪矿业更名而来,由力拓(RIO.AX)(RIO.L)控股.
"如果力拓及其股东认为中国铝业对他们来讲有附加价值,那麽中铝仍然愿意参与这个项目.这是个双向选择.我们维持开放该选项,"他在天津参加一次矿业会议的间隙对路透说.
今年10月,中铝因政治阻碍放弃收购加拿大南戈壁(SGQ.TO)(1878.HK)多数股权的计划.南戈壁是一家业务集中於蒙古的焦煤矿商,由Turquoise Hill控股.(完)
--编译 艾茂林;审校 侯向明/王兴亚
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