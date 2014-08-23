中蒙决定将双边本币互换规模扩大至150亿元人民币--习近平

路透北京8月22日 - 中国国家主席习近平周五在蒙古国发表演讲时称，中蒙双方决定将双边本币互换规模扩大至150亿元人民币，并同意研究在中国二连浩特-蒙古国扎门乌德等地建立跨境经济合作区。

新华社报导引述习近平称，双方成立了矿能和互联互通合作委员会，签署了《中蒙经贸合作中期发展纲要》，确定了到2020年双边贸易额达到100亿美元的目标。双方还将在矿产品深加工、新能源、电力、农牧业、环保等领域开展全方位合作。

中方愿同蒙方加强在丝绸之路经济带倡议下合作，对蒙方提出的草原之路倡议持积极和开放态度。双方可以在亚洲基础设施投资银行等新的平台上加强合作。

中国于2012年3月与蒙古国签订双边本币互换协议，规模为100亿元人民币，互换协议有效期三年。（完）

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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