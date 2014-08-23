中蒙决定将双边本币互换规模扩大至150亿元人民币--习近平

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京8月22日 - 中国国家主席习近平周五在蒙古国发表演讲时称，中蒙双方决定将双边本币互换规模扩大至150亿元人民币，并同意研究在中国二连浩特-蒙古国扎门乌德等地建立跨境经济合作区。
新华社报导引述习近平称，双方成立了矿能和互联互通合作委员会，签署了《中蒙经贸合作中期发展纲要》，确定了到2020年双边贸易额达到100亿美元的目标。双方还将在矿产品深加工、新能源、电力、农牧业、环保等领域开展全方位合作。
中方愿同蒙方加强在丝绸之路经济带倡议下合作，对蒙方提出的草原之路倡议持积极和开放态度。双方可以在亚洲基础设施投资银行等新的平台上加强合作。
中国于2012年3月与蒙古国签订双边本币互换协议，规模为100亿元人民币，互换协议有效期三年。（完）
(发稿 李然; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。