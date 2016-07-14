李克强称将尽早启动中蒙自贸协定可行性研究 扩大本币互换规模

路透北京7月14日 - 中国国务院总理李克强周四表示，中国将尽早启动中国蒙古双边自贸协定联合可行性研究，在农畜产品深加工、住房和基础设施建设等领域打造合作新亮点，并加强金融合作，扩大本币互换规模。

新华社援引李克强会见蒙古国总理额尔登巴特时的谈话称，当前影响世界经济复苏的不稳定、不确定因素有增无减，欧洲难民危机、一些地区恐怖主义蔓延等对地区安全稳定形成挑战，带来的影响已波及整个亚欧大陆。英国公投脱欧对全球金融市场的影响也已经显现。

他表示，中国愿同各方携手应对挑战，提振信心，释放拉动增长的积极信号，为亚欧大陆乃至世界的和平、稳定与繁荣作出贡献。

李克强还在蒙古乌兰巴托下榻饭店会见越南总理阮春福。谈及南海问题他表示，关于所谓菲律宾南海仲裁案，中方不承认、不接受的立场是明确的。

他称，十多年前，中国同东盟国家达成《南海各方行为宣言》，确保了南海地区多年的和平稳定。未来处理南海问题，还是要在尊重历史事实基础上，依据国际法和《宣言》的规定，由当事方通过双边对话谈判妥善解决。希望越南从中越关系大局出发，共同维护好南海地区的和平稳定。

阮春福表示，越南尊重中国关于菲律宾南海仲裁案的立场，主张通过对话协商妥善解决争端。（完）