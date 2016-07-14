李克强称将尽早启动中蒙自贸协定可行性研究 扩大本币互换规模

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月14日 - 中国国务院总理李克强周四表示，中国将尽早启动中国蒙古双边自贸协定联合可行性研究，在农畜产品深加工、住房和基础设施建设等领域打造合作新亮点，并加强金融合作，扩大本币互换规模。
新华社援引李克强会见蒙古国总理额尔登巴特时的谈话称，当前影响世界经济复苏的不稳定、不确定因素有增无减，欧洲难民危机、一些地区恐怖主义蔓延等对地区安全稳定形成挑战，带来的影响已波及整个亚欧大陆。英国公投脱欧对全球金融市场的影响也已经显现。
他表示，中国愿同各方携手应对挑战，提振信心，释放拉动增长的积极信号，为亚欧大陆乃至世界的和平、稳定与繁荣作出贡献。
李克强还在蒙古乌兰巴托下榻饭店会见越南总理阮春福。谈及南海问题他表示，关于所谓菲律宾南海仲裁案，中方不承认、不接受的立场是明确的。
他称，十多年前，中国同东盟国家达成《南海各方行为宣言》，确保了南海地区多年的和平稳定。未来处理南海问题，还是要在尊重历史事实基础上，依据国际法和《宣言》的规定，由当事方通过双边对话谈判妥善解决。希望越南从中越关系大局出发，共同维护好南海地区的和平稳定。
阮春福表示，越南尊重中国关于菲律宾南海仲裁案的立场，主张通过对话协商妥善解决争端。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。