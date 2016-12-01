中国对中蒙边境口岸入境大宗商品征收新费用

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透乌兰巴托12月1日 - 中国在中蒙边境的噶顺苏海图口岸对入境的大宗商品征收新的费用。
力拓(RIO.AX)(RIO.L)旗下的奥尤陶勒盖铜金矿的铜、以及塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi)矿的煤炭，都经由该口岸运往中国。
根据由当地政府发布、并在蒙古矿业杂志刊登的通知，中国内蒙古将对通过该口岸的每辆车次收费10元人民币(1.45美元)，对运送的商品每吨再收8元。
根据通知，对于每吨价值超过10,000元人民币的贵金属和铜精矿，出口商还要支付商品总价值的0.2%，新规定自12月1日生效。
乌兰巴托的独立矿业分析师Dale Choi表示，每天900辆卡车通过噶顺苏海图口岸，每月经过该口岸运入中国的铜精矿约为13.3万吨。
路透周四联系的地方政府官员无法确认通知的真实性，但一名乌兰巴托的资深行业代表称，新收费规定已经生效。(完)
(编译 李春喜 审校 刘秀红)
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