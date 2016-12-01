中国对中蒙边境口岸入境大宗商品征收新费用

路透乌兰巴托12月1日 - 中国在中蒙边境的噶顺苏海图口岸对入境的大宗商品征收新的费用。

力拓(RIO.AX)(RIO.L)旗下的奥尤陶勒盖铜金矿的铜、以及塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi)矿的煤炭，都经由该口岸运往中国。

根据由当地政府发布、并在蒙古矿业杂志刊登的通知，中国内蒙古将对通过该口岸的每辆车次收费10元人民币(1.45美元)，对运送的商品每吨再收8元。

根据通知，对于每吨价值超过10,000元人民币的贵金属和铜精矿，出口商还要支付商品总价值的0.2%，新规定自12月1日生效。

乌兰巴托的独立矿业分析师Dale Choi表示，每天900辆卡车通过噶顺苏海图口岸，每月经过该口岸运入中国的铜精矿约为13.3万吨。

路透周四联系的地方政府官员无法确认通知的真实性，但一名乌兰巴托的资深行业代表称，新收费规定已经生效。(完)