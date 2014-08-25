习近平访蒙 两国签署铁路、采矿及发电等多项协议

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
(本文由路透中文网编译提供)
路透乌兰巴托8月22日（记者 Terrence Edwards） - 蒙古外交部称，在中国国家主席习近平对蒙古进行国事访问期间，两国在铁路、采矿和发电等方面新签署了26项协议。
蒙古总统额勒贝格道尔吉（Tsakhia Elbegdorj）周四晚间在联合新闻发布会上表示，双方可能签署超过30个协议。
蒙古外交部和蒙古总统的新闻秘书都表示，目前没有协议金额的信息。
两国在周四还签署了四个有关发展蒙古铁路网的协议，还有两个协议仍在谈判。
“蒙古没有出海口，因此我希望强调中蒙跨境铁路运输协议的重要性。”额勒贝格道尔吉说道。
蒙古渴望利用中国的铁路网，向其他亚洲市场发运煤炭和其他矿产，其中的一项协议将涉及将蒙古的资源运至中国的港口。
额勒贝格道尔吉还表示，他与习近平探讨了使用蒙古铁路作为亚欧贸易陆上通道问题。他指出，目标是到2020年，通过铁路运往欧洲的货物达到1亿吨。
蒙古一直努力利用自有资源降低对俄罗斯石油进口的依赖。在中蒙签署的26项协议中就包括与中石油签署的一份谅解备忘录。（完）
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。