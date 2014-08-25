习近平访蒙 两国签署铁路、采矿及发电等多项协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透乌兰巴托8月22日（记者 Terrence Edwards） - 蒙古外交部称，在中国国家主席习近平对蒙古进行国事访问期间，两国在铁路、采矿和发电等方面新签署了26项协议。

蒙古总统额勒贝格道尔吉（Tsakhia Elbegdorj）周四晚间在联合新闻发布会上表示，双方可能签署超过30个协议。

蒙古外交部和蒙古总统的新闻秘书都表示，目前没有协议金额的信息。

两国在周四还签署了四个有关发展蒙古铁路网的协议，还有两个协议仍在谈判。

“蒙古没有出海口，因此我希望强调中蒙跨境铁路运输协议的重要性。”额勒贝格道尔吉说道。

蒙古渴望利用中国的铁路网，向其他亚洲市场发运煤炭和其他矿产，其中的一项协议将涉及将蒙古的资源运至中国的港口。

额勒贝格道尔吉还表示，他与习近平探讨了使用蒙古铁路作为亚欧贸易陆上通道问题。他指出，目标是到2020年，通过铁路运往欧洲的货物达到1亿吨。