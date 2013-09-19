中国将公布月度空气质量最差的10个城市名单

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月18日 - 中国国务院副总理张高丽周三称，政府每月将公布空气质量最差的10个城市和最好的10个城市名单。
根据中国政府网（www.gov.cn），张高丽要求，必须真正把空气质量作为统筹经济社会发展的一道生态红线，以改善空气质量促进科学发展。
上述名单从何时开始发布尚不清楚。
“各地区要严格落实目标责任，地方政府对当地空气环境质量负总责，国家每月将公布空气质量最差的10个城市和最好的10个城市名单，”张高丽出席在北京召开的京津冀及周边地区大气污染防治工作会议时说道。
“防治大气污染是一项长期、艰巨、复杂的任务，”他说。“要突出重污染城市治理，加强对各类污染源的削减和管控。”
中国一直面临治理大气污染的压力。今年1月，包括北京在内的多数北方工业区出现持续雾霾天气。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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