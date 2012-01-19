意大利总理称中国可能存在“固有经济和社会问题”

路透伦敦1月18日电---意大利总理蒙蒂周三质疑中国能否保持当前经济增长步伐，并称中国可能存在“固有经济和社会问题”。

中国投资有限责任公司监事长金立群去年曾表示，欧洲福利制度容易“造就懒散态度”。蒙蒂此次访问英国期间被问及前述言论，他指出中国经济迅速崛起也不是没有问题。

他说：“我希望中国好运。他们的市场对我们都很重要。但（中国）社会规模这麽大，可能存在固有的经济和社会问题。”

经济学家预计中国2012年经济增长为10年来最慢，一定程度上归因于欧洲对中国商品的需求减弱。

欧元区正寻求吸引中国投资，以便摆脱债务危机。

金立群去年接受访问时表示，欧洲福利制度造就懒散态度，削减了欧洲政府债的吸引力。

蒙蒂承认金立群的话有些道理，但他指出，中国的经济模式并不能解决欧洲当前的问题。

他认为，欧洲应该在保持当前福利制度一些要素的同时，重新提高竞争力。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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