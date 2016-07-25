中国6月末银行业金融机构总资产同比增15.6%--银监会

人民币大幅收涨 因美元回调且机构结汇盘增加
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透北京7月25日 - 中国银监会周一公布数据显示，截至6月末，银行业金融机构总资产约为212.3万亿元人民币，较上年同期增长15.6%；总负债为196.2万亿元，同比增长15.1%。
刊登在银监会网站上的数据显示，其中，商业银行总资产合计约164.2万亿元，同比增长13.7%；总负债合计约152.1万亿元，同比增长13.6%。
分项数据显示，截至6月末，大型商业银行总资产78.5万亿元，同比增长6.9%。占银行业金融机构的比重为37%；总负债约72.2万亿元，同比增长6.6%。（完）
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(发稿 马蓉；; 审校 杨淑祯)
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路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。
路透1月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88599人民币)