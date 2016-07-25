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中国财经 | 2016年 7月 25日 星期一 18:30 BJT

中国6月末银行业金融机构总资产同比增15.6%--银监会

路透北京7月25日 - 中国银监会周一公布数据显示，截至6月末，银行业金融机构总资产约为212.3万亿元人民币，较上年同期增长15.6%；总负债为196.2万亿元，同比增长15.1%。

刊登在银监会网站上的数据显示，其中，商业银行总资产合计约164.2万亿元，同比增长13.7%；总负债合计约152.1万亿元，同比增长13.6%。

分项数据显示，截至6月末，大型商业银行总资产78.5万亿元，同比增长6.9%。占银行业金融机构的比重为37%；总负债约72.2万亿元，同比增长6.6%。（完）

预览详情，请点选银监会网站 here

(发稿 马蓉；; 审校 杨淑祯)

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