“玉兔”号出故障 能否修复需待本次月夜结束

路透北京1月29日 -中国第一辆月球车“玉兔”号发生故障，有关方面正组织专家进行排查，要等到本次月夜结束才能知道是否成功修复。

“玉兔”号上周六进入月夜休眠前，机构控制出现异常。1月夜相当于地球上约14天。

中国航天科技集团五院航天专家庞之浩称：“复杂的月面环境往往是导致月球探测器出现异常的主要原因。”

他接受《科技日报》采访时称，月面环境十分复杂，主要体现在大温差、强辐射、高真空、弱重力、长月夜、无磁场、特殊地形地貌等方面，其中任何一项都有可能对月球车产生较大影响。

“玉兔”号去年12月14日在月面着陆，其任务是探测和采集地质资料与样本。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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