“玉兔”号出故障 能否修复需待本次月夜结束

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透北京1月29日 -中国第一辆月球车“玉兔”号发生故障，有关方面正组织专家进行排查，要等到本次月夜结束才能知道是否成功修复。
“玉兔”号上周六进入月夜休眠前，机构控制出现异常。1月夜相当于地球上约14天。
中国航天科技集团五院航天专家庞之浩称：“复杂的月面环境往往是导致月球探测器出现异常的主要原因。”
他接受《科技日报》采访时称，月面环境十分复杂，主要体现在大温差、强辐射、高真空、弱重力、长月夜、无磁场、特殊地形地貌等方面，其中任何一项都有可能对月球车产生较大影响。
“玉兔”号去年12月14日在月面着陆，其任务是探测和采集地质资料与样本。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。